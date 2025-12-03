Soluția salvatoare pentru a evita haosul de Crăciun: Băcăniile pregătesc pachete tradiționale de la 250 lei

Cu trei săptămâni rămase până la Crăciun, începe haosul: în magazine, în pieţe, dar mai ales în bucătării. Şi, pentru că timpul e limitat, unii aleg varianta comodă - pachete gata pregătite cu toate bunătăţile la un loc. De la mezeluri şi până la tochituri sau cozonaci pufoşi, toate sunt incluse. În băcănii şi restaurante primele comenzi au apărut încă de la începutul săptămânii.

E forfotă mare în afumătorile din Suceava. În aceste zile, producătorii pregătesc zeci de preparate tradiţionale din carne, toate afumate la lemn de fag. "Am început să facem nişte piept de porc, nişte spată, nişte aripioare pentru astăzi şi zilele următoare. Aici pieptul e făcut un pic rumen, la fel şi coastele de vită".

Pentru cei care nu au timp să stea la cratiţă, pachetele frumos ambalate şi pline cu bunătăţi sunt soluţia salvatoare. "Aici avem nişte piept frumos afumat fără grabă, punem şi un pic de ceafă care arată bine şi puţină grăsime, punem şi un pic de slăninuţă. Punem şi un cârnat boieresc. Şi un cârnat cu caşcaval pentru cei cu gusturi mai moderne", spune Gabriel Ostrovan, producător local.

Preţul unui pachet de 2,5 kilograme e de 250 de lei, iar cel dublu 450 de lei. Un lucru e sigur: bunătăţile ajung la timp pentru masa de Crăciun. Restaurantele au preluat şi ele ideea. "Am mers pe varianta salvatoare cu slăninuţă, kaizer, ceafă şi cotlet de porc, două tipuri de cârnaţi

măcelăreşti, cabanos şi bineînţeles salamul cu nucă care este vedetă la noi".

