SONDAJ: Angajatorii români, nepregătiți pentru transparența salarială cerută de UE. Doar 16% s-au conformat

62% dintre angajatorii din România nu sunt pregătiți să implementeze transparența salarială impusă de noua directivă europeană, care va intra în vigoare în a doua jumătate a anului viitor. Potrivit unui sondaj realizat de eJobs, doar 16% dintre companii au deja o politică clară privind publicarea salariilor în anunțurile de angajare, informează Agerpres.

Angajatorii din România nu sunt pregătiţi pentru transparentizarea salariilor şi nu au început procesul de implementare şi adaptare la noua directivă a Comisiei Europene, care urmează să fie pusă în aplicare începând cu a doua jumătate a anului viitor, potrivit unei platforme de recrutare.

Astfel, 62% dintre angajatorii participanţi la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România au declarat că nu sunt pregătiţi pentru momentul în care piaţa salariilor va fi transparentizată în sensul publicării salariilor oferite în anunţurile de angajare, în timp ce 22% se simt parţial pregătiţi, au început să analizeze impactul şi să facă planuri, iar 16% sunt foarte pregătiţi şi au deja o politică de transparentizare a salariilor pe care o aplică în procesul de angajare.

Temeri legate de reacțiile angajaților actuali

La întrebarea despre cum se raportează compania din care fac parte la transparenţa salarială în momentul postării de noi joburi disponibile, 34% au răspuns că publică salariul pentru majoritatea poziţiilor noi, 10% fac acest lucru doar pentru poziţiile entry level, în timp ce 56% nu îl afişează deloc. 41,7% recunosc că se tem de faptul că o astfel de abordare transparentă ar putea genera potenţiale nemulţumiri ale angajaţilor actuali cu privire la diferenţele dintre salariile pe care le primesc şi cele care sunt oferite candidaţilor pentru poziţiile vacante. 21% consideră că aceste informaţii trebuie să rămână confidenţiale, iar 14,6% cred că publicarea salariilor va duce la o gestionare mai anevoioasă a negocierilor salariale cu noii candidaţi. Alte riscuri pe care le văd în adoptarea acestei directive sunt legate de costurile administrative ridicate aferente implementării, dar şi de faptul că vor fi dezavantajaţi în atragerea candidaţilor pentru că nu oferă salarii competitive.

Transparența atrage mai mulți candidați și promovează echitatea

Pe de altă parte, 30% spun că nu văd beneficii, ci doar riscuri într-o astfel de măsură. În ciuda acestui fapt, 66% dintre participanţii la sondaj declară că mesajul care are cea mai mare rezonanţă în comunicarea cu potenţialii angajaţi este cel legat de pachetul salarial.

Sondajul a fost realizat în luna septembrie, pe un eşantion de 198 de respondenţi, specialişti în HR, manageri de departament, team leaderi şi antreprenori. Domeniile din care au venit cele mai multe răspunsuri au fost construcţii, producţie, administrativ / logistică, vânzări, medicină, HR / psihologie, IT şi banking.

