Stridiile japoneze aduse anul trecut din Veneția s-au adaptat extrem de bine în Marea Neagră. La un an de la instalarea fermei experimentale, rezultatele sunt peste așteptări: o singură moluscă a ajuns să cântărească în medie 150 de grame. Iar datorită acestei reușite, Agenția Națională Apele Române a scos la licitație 28 de perimetre din mediul marin. Dacă vă pasionează genul acesta de afacere, acum e momentul să vă faceţi o fermă de stridii.

Specia marină care s-a aclimatizat cu succes în România. Experimentul promite o nouă afacere la Marea Neagră

Anul trecut în luna octombrie, la începutul experimentului, o stridie cântărea 7-8 grame. La jumătate de an de la instalare, după ce au reușit să treacă cu bine peste o iarnă grea, au ajuns la 30-45 de grame. În prezent, biologii au aclimatizat cu succes stridia japoneză, care a atins talia de comercializare de 150 de grame, peste toate aşteptările.

"Peste 150 de grame deja se numește categoria 1 special. Se găsește în mări foarte bogate în fitoplancton, în mări foarte atrofice și pe piețele internaționale la această greutate se servește ca specialitate stridie deosebit de mare", a explicat Victor Niţă, iniţiator proiect.

Experimentul cu 10 kilograme de scoici, plasate la adâncimi diferite

Experimentul s-a derulat cu 10 kg de scoici distribuite în 4 cuști de dimensiuni egale. Au fost plasate la adâncimi diferite: la 3 metri, la 5 metri, la 7 și la 10 metri. La 5 metri s-au dezvoltat cel mai bine.

"Ele au crescut constant pe parcursul întregului an, însă odată cu încălzirea apei și cu creșterea abundenței de fitoplancton au avut practic o explozie în creștere. Cel mai mare salt l-am constatat chiar în ultima lună când au crescut de la aproximativ 100 de grame până la 150 de grame", a transmis Magda Nenciu, biolog.

Ca urmare a acestui succes, Agenția Națională Apele Române a scos la licitație 28 de perimetre din mediul marin, iar 10 dintre ele au fost deja adjudecate pe o perioadă de închiriere de 20 de ani.

Apele Române scot la licitaţie perimetre pentru ferme marine

"Totalul suprafeței adjudecate în cele două etape este de 60,6 hectare din 166 de hectare, adică 36,18%. Valoarea de ofertare a fost cu 12,8% mai mare față de prețul de pornire", a declarat Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.

Matei Datcu a licitat pentru 7 hectare în zona Agigea și este primul investitor într-o astfel de fermă.

Cerere mare pentru delicatesele marine româneşti

În cherhanale deja există o cerere crescută pentru aceste delicatese, deși o singură stridie ajunge să coste între 25 și 30 de lei.

"Până acum am reușit să le oferim clienților doar midii și rapane. Din sezonul următor avem promisiunea de la fermele autorizate din România că vom comercializa și stridii", a spus Alexandru Munteanu, manager de cherhana.

În perioada următoare, Administrația Națională Apele Române va organiza o nouă procedură de licitație publică.

