Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad va organiza, la jumătatea lunii octombrie, un nou concurs pentru posturile de infirmieri şi brancardieri care au rămas vacante, după ce prima sesiune de examinare s-a încheiat cu rezultate slabe, potrivit Agerpres.

Spitalul din România unde zeci de posturi au rămas neocupate după concurs. Doar 2 din 35 de candidaţi, admişi - Shutterstock

"În septembrie, rata de promovare a fost extrem de mică. Conform rezultatelor publicate până acum, din 35 de candidaţi, doar doi au fost admişi pentru cele 19 posturi de brancardier. Pentru ocuparea a 34 de posturi de infirmier s-au înscris 42 de concurenţi, fiind admişi 12", a informat, luni, SCJU.

Pentru a veni în sprijinul celor care vor să lucreze în sistemul medical, spitalul organizează şi o sesiune de informare privind atribuţiile fiecărei funcţii, care va avea loc, în 9 octombrie, la sediul unităţii sanitare.

În septembrie, conducerea SCJU şi-a transmis îngrijorările cu privire la concursurile pentru posturi în spital, arătând că o mică parte dintre acestea vor fi ocupate din cauza pregătirii slabe a candidaţilor. Managerul unităţii, Florina Ionescu, arăta că problemele cele mai mari au fost la probele scrise, unde notele au fost mici.

Articolul continuă după reclamă

"Avem nevoie de personal medical, însă avem nevoie de oameni profesionişti, capabili să asigure servicii medicale de calitate", spunea managerul SCJU.