Bani puţini, birocraţie multă. Cei 50 de lei pe lună promişi de stat pentru consumatorii vulnerabili au ajuns la mai puţin de jumătate dintre ei. Motivul? Mulți s-au pierdut în proceduri complicate și nu au reușit să primească banii. Asta deși facturile la energie au crescut serios. Autorităţile se gândesc acum să schimbe mecanismul de acordare a sprijinului. 

de Mădălina Chiţac

la 13.01.2026 , 08:22
Un sfert dintre români sunt în sărăcie energetică. Adică muncesc doar ca să-şis achite facturile şi nu reuşesc să acopere alte cheltuieli de bază. Statul a venit cu o schemă de sprjin pentru consumatorii vulnerabili: 50 de lei pe lună, pentru facturile de energie. Nu mulţi au beneficiat de ajutor.

S-au înscris pe platforma pusă la dispoziţie de stat puţin peste un milion de români. Dintre aceştia, 719.000 au primit tichetele. Restul au fost anulate sau invalidate. Asta înseamnă că mai puţin de jumătate dintre consumatorii vulnerabili au fost ajutaţi de stat.

Mii de oameni au completat greşit cererile din aplicaţie. "Este dificil pentru persoane din rural, cu venituri scăzute, cu educaţie precară, cu o vârstă înaintată, să aibă această competenţă digitală să facă paşii aceştia. Există probleme cu actele de proprietate asupra casei. Deşi persoana se află într-o mare precaritate, nu poate să obţină beneficiul pt că nu poate să facă dovada proprietăţii", a explicat Corina Murafa, expert energie.

Iar după ce primesc tichetele, oamenii fac alte drumuri. La poştă, ca să plătească facturile. "Decât deloc...e bine. Dar nu ştiu dacă îmi mai dă. Am intrat exact în ăia 50. Au mai rămas câţiva lei la poştă".

Acum, Ministerul Energiei vrea să schimbe sistemul de acordare a sprijinului. "Să găsim un mecanism de cross check în bază de date pentru acei oameni care au un venit sub 2.000 de lei, să poată să reducă acei 50 de lei direct din factură. Fără a pune omul pe drumuri, să se înscrie în platformă, să ia cardul fizic de la poştă, să se tot plmbe cu cardul", a declarat ministrul Bogdan Ivan

"Ar însemna ca statul să-i identifice automat pe cei un milion şi ceva lipsă. Asta e problema, cum face statul să identifice?", a explicat Corina Murafa, expert energie.

Ministerul Energiei spune că va veni cu noul mecanism din aprilie, după ce dispare şi plafonarea la gaze. Se ia în calcul şi o perioadă de tranziţie, după data de 31 martie. "Să avem un an perioadă tampon, în care începem să exploatăm Neptun Deep. Venim cu o cantitate mai mare în piaţă, scădem şi preţurile. Natural vom ajunge să avem un preţ mai  mic în aprilie 2027", a declarat ministrul Ivan.

Asta înseamnă că statul ar putea continua să subvenţioneze o parte din preţul la gazele naturale.

Mădălina Chiţac
