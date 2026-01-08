Tichetul de 50 de lei pentru energie s-ar putea reduce direct din factură, fără înscriere în platformă sau drumuri la poștă.

Astfel, consumatorii vulnerabili, declarati eligibili, vor putea să beneficieze de acest ajutor mult mai uşor, după ce autorităţile au constatat că din aproape un milion de persoane care au solicitat ajutorul statului pentru facturile la energie, doar 350.000 au primit carduri fizice.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că autoritățile lucrează împreună cu operatorii de distribuție și furnizorii de energie la un mecanism de verificare automată a veniturilor, care să permită aplicarea reducerii direct pe factură.

De ce se schimbă schema: din aproape un milion de cereri, doar 350.000 de carduri emise



"Avem un mecanism activ până la 31 martie 2026. Lucrăm la o formulă prin care, pentru oamenii cu venituri mici, de exemplu sub 2.000 de lei, cei 50 de lei să fie scăzuți direct din factură, fără să-i mai punem pe drumuri, să se înscrie în platformă sau să ridice cardul de la poștă. Este o variantă mult mai simplă și mai practică", a declarat ministrul Energiei.

Noua formulă ar putea fi aplicată după 1 aprilie, odată cu încheierea actualei scheme, și ar urma să protejeze aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, adică circa 3,5 milioane de persoane.

Deși schema de sprijin a fost prelungită pentru tot anul 2026, autoritățile recunosc că ritmul scăzut de utilizare a fondurilor a arătat limitele sistemului actual. Potrivit ANPIS, din cele aproape un milion de cereri, peste 130.000 au fost anulate, iar aproape 100.000 invalidate. Mai mult, o parte dintre beneficiarii validați nu au folosit efectiv banii, din cauza dificultăților administrative.

Inițial, Ministerul Energiei estima că peste 4 milioane de români ar putea beneficia de voucherele de 50 de lei, cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei. Ajutorul este acordat persoanelor singure cu venituri nete de până la 1.940 de lei și familiilor cu venituri nete pe membru de până la 1.784 de lei.

În paralel, statul analizează și ieșirea graduală din schema de plafonare a prețurilor la energie și gaze, în condițiile în care există restanțe de aproximativ 8 miliarde de lei către furnizori.

