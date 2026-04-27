Stres constant, termene limită, ședințe interminabile, rapoarte și presiune de la șefi - par lucruri obișnuite în multe locuri de muncă, dar împreună și în timp devin rețeta perfectă pentru burnout. Deși în alte țări a fost recunoscută oficial, la noi epuizarea profesională e de multe ori văzută ca un alint, o exagerare. Nici legea care obligă companiile să o prevină nu a trecut. Iar în astfel de condiții, mulți angajați ajung să se îmbolnăvească. Un nou raport arată că, la nivel global, peste 800.000 de oameni își pierd viața anual din cauza stresului cauzat de locul de muncă.

"Sunt în burnout. [...] Nu pot să dorm, atacurile de panică sunt din ce în ce mai rele…" povestește un tânăr pe rețelele sociale.

"Mi-au fost recomandate antidepresive" spune o altă tânără angajată.

"Mă simțeam ca un robot" spune o altă fată.

Sunt mărturiile unor tineri angajați care au ajuns în burnout la locul de muncă. Internetul este plin de astfel de povești. Începutul e, de cele mai multe ori, același: muncă dusă la extrem și prea puțin timp personal.

"La început, era foarte multă adrenalină pentru că aveam multe lucruri de rezolvat și nu simțeam oboseala asta" povestește o tânără pe rețelele de socializare.

Totuși, corpul este cel care ține scorul. În timp, oboseala nu mai trece, somnul nu mai ajută, iar problemele de sănătate își fac loc încet, dar sigur.

"Uneori, apar abuzuri, consum de alcool, de droguri, pentru a face față" a explicat psihologul Camelia Ionescu.

Cum se manifestă burnout-ul

Chiar dacă nu îl simțim imediat, burnout-ul lucrează în tăcere, ca un sabotor care ne macină treptat. Peste 840.000 de oameni mor în fiecare an, la nivel global, din cauza stresului generat de problemele de la serviciu: program prelungit, instabilitate, risc de concediere. Iar uneori... chiar și hărțuire.

"Instalarea oboselii cronice, tulburări de somn, scăderea imunității, hipertensiune, tulburări de ritm cardiac, mâncat compulsiv sau lipsa apetitului alimentar" a spus psihologul Camelia Ionescu.

Unul din 4 angajaţi români, la limita burnout-ului

"Viața unui angajat este extrem de grea: ai presiunea șefului, suprașefului și suprasuprașefului"

"Am foarte mulți prieteni care suferă de burnout. [...] La noi nu e recunoscut, la noi e mentalitatea asta clasică: eee, prostii!" spun românii.

Costul unui episod de burnout

O mentalitate care costă scump ambelor părți: și angajatul, și angajatorul. Pentru că, de cele mai multe ori, un episod de burnout se termină cu o demisie. În caz contrar, angajatul rămâne, dar nu mai dă randament.

"Angajatul care îți intră în burnout este cel mai dedicat și competent. [...] Trebuie să îl înlocuiască, începe un proces de recrutare costisitor. […] Există un cost financiar, undeva între 10 și 12 salarii ne costă să înlocuim un om" a spus managerul de HR Cristina Florescu.

În România, Senatul a respins recent o lege care recunoștea burnoutul ca afecțiune profesională și obliga companiile să prevină epuizarea salariaților. Proiectul prevedea zile în plus de concediu și chiar decontarea orelor de terapie.

