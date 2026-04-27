ANAF acordă bonificații de milioane de lei. Cine sunt românii care au beneficiat de reduceri

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță acordarea unor bonificații de 43,5 milioane de lei pentru peste 78.000 de contribuabili care și-au achitat anticipat obligațiile fiscale până la termenul-limită din 15 aprilie. Instituția susține că măsurile de simplificare, inclusiv introducerea declarației unice precompletate și reducerea de 3% pentru plata în avans, au dus la creșterea conformării voluntare și a încasărilor la buget.

Peste 78.000 de români au primit bonificații de la ANAF - Profimedia

"Un element esenţial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziţia contribuabililor a formularului de declaraţie unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocraţiei şi a timpului necesar depunerii declaraţiilor", precizează ANAF într-un comunicat de presă.

Bonificația de 3%, stimulent pentru plata anticipată

Totodată, introducerea bonificaţiei de 3% pentru plata anticipată a obligaţiilor fiscale a avut "un impact direct" asupra comportamentului de conformare al contribuabililor, adaugă sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit ANAF, datele înregistrate până în prezent indică o evoluţie pozitivă a conformării voluntare:

408.224 de contribuabili au depus declaraţia unică, în creştere cu 23,24% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificaţia pentru plata anticipată;

valoarea totală a bonificaţiilor acordate se ridică la 43,5 milioane de lei;

încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.

ANAF: măsurile adoptate cresc veniturile și încrederea contribuabililor

"Aceste evoluţii confirmă faptul că măsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreună cu mecanismele de stimulare adecvate, contribuie la îmbunătăţirea conformării voluntare şi la creşterea veniturilor bugetare", menţionează sursa citată.

ANAF îşi reafirmă angajamentul de a continua procesul de modernizare fiscală, prin reducerea birocraţiei, creşterea predictibilităţii şi consolidarea unui parteneriat funcţional între administraţia fiscală şi contribuabili, bazat pe încredere şi eficienţă administrativă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰