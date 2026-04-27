Care sunt preţurile la carburanţi pe 27 aprilie. Au crescut cu până la 75 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 27 aprilie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu până la 75 de bani pe litru, în special la motorină standard şi motorină premium. Un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,98 şi 9,22 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,75 şi 10,04 lei.

De asemenea, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,68 şi 8,83 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,71 şi 9,46 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL a ajuns undeva la 4,3 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 27 aprilie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,15 lei şi litrul de motorină cu 8,83 lei.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând, de asemenea, litrul de benzină cu 8,68 lei şi litrul de motorină cu 8,98 lei.

Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „E complicat. Nu e un job normal”
Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „E complicat. Nu e un job normal”
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
