Românii își schimbă strategiile de economisire. Depozitele în lei scad, iar cele în valută cresc, anunţă BNR

Românii încep să își regândească economiile. Depozitele în lei ale populației au scăzut în martie, în timp ce economiile în valută au continuat să crească, potrivit celor mai recente date publicate de Banca Națională a României (BNR). Evoluția indică o ușoară schimbare de preferință către monedele străine, pe fondul dinamicii economice și al percepției privind stabilitatea financiară.

BNR anunță că masa monetară în sens larg a înregistrat la sfârșitul lunii martie 2026 un sold de 793,5 miliarde de lei, în creștere cu 0,5% față de luna februarie 2026 și cu 7,3% față de martie 2025.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie 2026 cu 1,1% față de februarie 2026, până la nivelul de 453,7 miliarde lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,1%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,1%.

Articolul continuă după reclamă

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna martie 2026 de 1,8% față de luna februarie 2026, până la 279,8 miliarde lei. În raport cu martie 2025, acesta s-a majorat cu 11,6%.

Depozitele în lei ale populației, în scădere

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna martie 2026 cu 0,7% față de luna anterioară, până la nivelul de 673,1 miliarde lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 7%.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,6% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,6% față de luna februarie 2026 și 4,9% față de martie 2025.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,4% față de luna anterioară, până la 269,2 miliarde lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,2%.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2%, față de luna precedentă, iar față de luna martie 2025, au înregistrat o creștere de 3,2%.

Depozite mai mari în valută

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,4% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,8% față de luna februarie 2026, ajungând până la nivelul de 211,6 miliarde lei. Comparativ cu luna martie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 11,9%.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,2% față de luna februarie 2026, până la 144,4 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,9%.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,1% față de luna februarie 2026. Comparativ cu martie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 11,8%.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰