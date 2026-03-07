Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"Tramvaiul corporatiştilor" revine pe şine după ani de lucrări. Linia 5, traseu extins prin Bucureşti

Linia 5 de tramvai din Bucureşti, aşa zisa linie a "tramvaiului corporatiştilor", va fi repusă în funcţiune. După ani de lucrări, şantierul este aproape finalizat, iar costurile au trecut de 140 milioane lei. Club Feroviar a notat iniţial că planul STB era ca linia 5 să devină linia 50, dar până la urmă oficialii au hotărât să păstreze indicativul vechi - 5.

de Alexandru Badea

la 07.03.2026 , 17:15
"Tramvaiul corporatiştilor" revine pe şine după ani de lucrări. Linia 5, traseu extins prin Bucureşti "Tramvaiul corporatiştilor" revine pe şine după ani de lucrări. Linia 5, traseu extins prin Bucureşti

Directorul general al STB a trimis o circulară cu privire la revenirea pe traseu a tramvaiului 5, după finalizarea lucrărilor de reabilitare din zonele Str. Barbu Văcărescu, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu şi Şos. Stefan cel Mare până la Pod Băneasa.

Club Feroviar scrie că tramvaiele de pe linia 5 vor ieşi din nou pe traseu începând de duminică, 8 martie, primele probe urmând să înceapă de la ora 07:00 AM.

Tramvaiele de pe linia 5 vor avea intervale de succedare de aproximativ 5-7 minute în zilele lucrătoare și de aproximativ 10 minute în weekend și în zilele cu sărbători legale, se precizează în comunicatul TPBI.

Articolul continuă după reclamă

Toate tramvaiele puse în funcţiune pe linia 5 vor fi Astra Imperio.

Redeschiderea liniei 5, amânată de mai multe ori

Anul trecut, Primăria Capitalei anunța că tramvaiele revin pe linia 5 de la începutul lui decembrie 2025. Lucrările au început în februarie 2024 și ar fi trebuit încheiate în februarie 2025.

În ianuarie 2026, municipalitatea a anunțat că reabilitează 50 de kilometri de șine în următoarea perioadă.

Primele lucrări au început totuşi în urmă cu 8 ani.

Traseul complet al liniei 5 de tramvai

  • Pantelimon
  • Spitalul Sf. Pantelimon
  • Şos. Morarilor
  • Şos. Fundeni
  • Bd. Chişinău
  • Bd. Pierre de Coubertin
  • Lt. Victor Manu
  • Piaţa Iancului
  • Bd. Ferdinand
  • Bucur Obor
  • Lizeanu
  • Dr. Grozovici
  • Vasile Lascăr
  • Stadion Dinamo
  • Şos. Ştefan cel Mare
  • Bd. Lacul Tei
  • Rossini
  • Ceaikovski
  • Giuseppe Verdi
  • Muzeul Aviaţiei
  • Şos. Pipera
  • Măguricea
  • Pasaj Băneasa
  • Apicola
  • Piaţa Băneasa
  • Aeroport Băneasa
Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

tramvai bucuresti linia 5 linia 50 stb
Înapoi la Homepage
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat
Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Ştiri sociale » "Tramvaiul corporatiştilor" revine pe şine după ani de lucrări. Linia 5, traseu extins prin Bucureşti