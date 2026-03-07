Linia 5 de tramvai din Bucureşti, aşa zisa linie a "tramvaiului corporatiştilor", va fi repusă în funcţiune. După ani de lucrări, şantierul este aproape finalizat, iar costurile au trecut de 140 milioane lei. Club Feroviar a notat iniţial că planul STB era ca linia 5 să devină linia 50, dar până la urmă oficialii au hotărât să păstreze indicativul vechi - 5.

"Tramvaiul corporatiştilor" revine pe şine după ani de lucrări. Linia 5, traseu extins prin Bucureşti

Directorul general al STB a trimis o circulară cu privire la revenirea pe traseu a tramvaiului 5, după finalizarea lucrărilor de reabilitare din zonele Str. Barbu Văcărescu, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu şi Şos. Stefan cel Mare până la Pod Băneasa.

Club Feroviar scrie că tramvaiele de pe linia 5 vor ieşi din nou pe traseu începând de duminică, 8 martie, primele probe urmând să înceapă de la ora 07:00 AM.

Tramvaiele de pe linia 5 vor avea intervale de succedare de aproximativ 5-7 minute în zilele lucrătoare și de aproximativ 10 minute în weekend și în zilele cu sărbători legale, se precizează în comunicatul TPBI.

Toate tramvaiele puse în funcţiune pe linia 5 vor fi Astra Imperio.

Redeschiderea liniei 5, amânată de mai multe ori

Anul trecut, Primăria Capitalei anunța că tramvaiele revin pe linia 5 de la începutul lui decembrie 2025. Lucrările au început în februarie 2024 și ar fi trebuit încheiate în februarie 2025.

În ianuarie 2026, municipalitatea a anunțat că reabilitează 50 de kilometri de șine în următoarea perioadă.

Primele lucrări au început totuşi în urmă cu 8 ani.

Traseul complet al liniei 5 de tramvai

Pantelimon

Spitalul Sf. Pantelimon

Şos. Morarilor

Şos. Fundeni

Bd. Chişinău

Bd. Pierre de Coubertin

Lt. Victor Manu

Piaţa Iancului

Bd. Ferdinand

Bucur Obor

Lizeanu

Dr. Grozovici

Vasile Lascăr

Stadion Dinamo

Şos. Ştefan cel Mare

Bd. Lacul Tei

Rossini

Ceaikovski

Giuseppe Verdi

Muzeul Aviaţiei

Şos. Pipera

Măguricea

Pasaj Băneasa

Apicola

Piaţa Băneasa

Aeroport Băneasa

