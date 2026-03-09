Negocierile pentru Buget spulberă coaliţia. PSD ameninţă că rupe alianţa de guvernare şi forţează schimbarea premierului. Sorin Grindeanu merge şi mai departe şi afirmă că 90% dintre urmăritorii lui de pe Facebook au cerut, într-un sondaj, debarcarea lui Ilie Bolojan. Liderii PSD vor decide duminică dacă vor vota Bugetul în Parlament.

În încleştarea negocierilor pentru Buget, liderii PSD ameninţă, din nou, cu debarcarea premierului. Asta dacă Ilie Bolojan nu va găsi banii necesari pentru toate ajutoarele propuse de social democrati.

Reporter: Există motive pentru ca Ilie Bolojan să fie demis? Care ar fi aceste motive?

Sorin Grindeanu, preşedinte PSD: Sunt foarte multe motive din perspectiva mea. Membrii de partid, primarii - toţi primarii PSD, consilierii judeţeni, toată lumea va vota în cunoştinţă de cauză.

"Nu cred că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, e altă bucătărie internă. Aşa cum nici noi nu stabilim ce face PSD cu consultările interne", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Social-democraţii vor decide duminică dacă partidul va vota sau nu Legea Bugetului în forma propusă de premier. Proiectul de buget include ajutoarele pentru pensionari în valoare de 1,7 miliarde de lei, dar PSD cere 3,4 miliarde pentru a acoperi si alte categorii vulnerabile. Indiferent dacă va vota sau nu legea bugetului, PSD va decide ulterior dacă îl mai susţine sau nu pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului şi, în acelaşi timp, ar putea cere eliminarea USR din Coaliţia de guvernare.

"Domnul preşedinte ştie cerinţele pe care noi le avem, care sunt cât se poate de normale. Cine a hotărât că intrăm în Coaliţie, hotărăşte şi să ieşim. În funcţie de decizia pe care CPN o va lua duminica viitoare de a va vota sau nu bugetul", a declarat Sorin Grindeanu.

Ca să tranşeze soarta alianţei, şeful PSD a iniţiat un sondaj pe Facebook

Şi-a întrebat urmăritorii dacă Ilie Bolojan ar trebui demis imediat după adoptarea bugetului.

"Am facut acest sondaj ca sa vad pulsul propriilor mei urmaritori. Cred că 90% au spus ca ar fi nevoie de schimbare", a mai declarat şeful PSD.

"Imaginati-vă ce ar însemna să ajungem într-o situatie fără Guvern. Să vii cu ideea năstruşnică în momentele grele ale României să mai dai un picior în România căzută pentru mine este de neconceput. Refuz să cred că orice partid responsabil îsi poate bate joc de România în felul acesta", a declarat Ştefan Pălărie, senator USR.

Proiectul de buget, negociat în Coaliţie, estimează că statul va încasa anul acesta 738 miliarde lei, dar va cheltui mai mult, în jur de 865 miliarde.

În această ecuaţie, gaura din buget va fi de 127 miliarde, cu 20 de miliarde mai puţin faţă de anul trecut. Ţinta de deficit asumată de Guvern este de 6,2% din PIB. Forma finală a bugetului va fi adoptată în sedinţa de Guvern din această săptămână şi trimisă, apoi, în Parlament.

