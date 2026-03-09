Schimbări în transportul din Capitală după revenirea tramvaiului 5. Linie nouă de autobuz și trasee modificate

Tramvaiul 5 revine pe traseu, după finalizarea lucrărilor de modernizare a căii de rulare din nordul Capitalei. Începând de duminică, linia va circula din nou între Aeroport Băneasa și Pantelimon, iar STB anunță și o serie de schimbări în rețeaua de transport din nordul și nord-estul Bucureștiului: apare o nouă linie de autobuz, unele trasee se scurtează, iar altele vor avea mai multe vehicule.

Societatea de Transport București anunță că, odată cu reluarea circulației tramvaiului 5 după lucrările de pe Barbu Văcărescu și Șerbănescu, vor intra în vigoare mai multe modificări în rețeaua de transport public din zonă.

Tramvaiul 5 revine pe traseul dintre Aeroport Băneasa și Pantelimon

Potrivit comunicatului oficial, ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a căii de rulare din cadrul proiectului "Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șoseaua Ștefan cel Mare la Pod Băneasa", începând de astăzi, 08.03.2026, STB SA va aplica următoarele măsuri:

Linia 5 de tramvaie va funcționa între terminalele "Aeroport Băneasa" și "Pantelimon", vehiculele pe următorul traseu: "Aeroport Băneasa", Bulevardul Aerogării, Strada Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, Strada Barbu Văcărescu, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, Șoseaua Iancului, Șoseaua Pantelimon, terminal "Pantelimon" (comun cu liniile 14 și 36) și retur.

Totodată, începând cu data de 09.03.2026, se vor aplica următoarele măsuri de optimizare a traseelor din zona de nord și nord-est a Capitalei astfel:

Se înființează linia 290 de autobuze care va funcționa între terminalul "Complex Băneasa" și stația "Șoseaua Colentina" (intersecția Strada Doamna Ghica cu Șoseaua Colentina), pe traseul "Complex Băneasa", Strada Pană Buescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Șos. Fabrica de Glucoză, Str. Gara Herăstrău, Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Str. Doamna Ghica, cu întoarcere pe sub Pasajul Doamna Ghica, Str. Doamna Ghica, "Șoseaua Colentina", Str. Doamna Ghica, traseul de bază spre terminalul "Complex Băneasa".

Trasee scurtate pentru liniile 243 și 330

Linia 243 de autobuze va funcționa pe un traseu scurtat între "Emil Racoviță" și "Bd. Lacul Tei", astfel: "Emil Racoviță", Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele, Str. Sergent Ion Iriceanu, Șos. Vitan-Bârzești, Str. luliu Hațieganu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chișinău, Str. Doamna Ghica, rond Doamna Ghica, Str. Doamna Ghica, "Bd. Lacul Tei", cu întoarcere pe Str. Doamna Ghica, traseul de bază spre "Emil Racoviță".

Linia navetă de autobuz 636 se suspendă.

Linia de autobuz 330 va funcționa pe un traseu scurtat între "Parcul Teilor" și stația "Dristorului", astfel: "Parcul Teilor", Drumul Gura Făgetului, Str. Brăţării, Str. Liviu Rebreanu, Str. Câmpia Libertăţii, Str. Baba Novac, Rond Piaţa Baba Novac, Str. Dristorului, Bd. Camil Ressu, "Dristorului", cu întoarcere pe Bd. Camil Ressu, Piaţa Baba Novac, Str. Baba Novac, Str. Câmpia Libertăţii, Str. Liviu Rebreanu, Str. Brăţării, Drumul Gura Făgetului, "Parcul Teilor".

Liniile 335 și 619 vor funcționa cu un parc de vehicule suplimentat.

Modificări și pentru tramvaiul 55 și linia navetă 605

Linia 55 de tramvaie va funcționa pe traseul actual numai între "Piața Sfânta Vineri" și "Piața lancului", astfel: "Piața Sfânta Vineri", Bulevardul Corneliu Coposu, Calea Călărași, Strada Traian, Bulevardul Pache Protopopescu, cu întoarcere în rondul de la Piața lancului, Bulevardul Pache Protopopescu, iar de aici traseul de bază spre "Piața Sfânta Vineri".

Linia navetă de autobuze 605 va funcționa pe un traseu scurtat între "Piața Sfânta Vineri" și stația "Șoseaua Ștefan cel Mare", astfel: "Piața Sfânta Vineri", Strada Sfânta Vineri, Bulevardul Mircea Vodă, Bulevardul Corneliu Coposu, Strada Sf. Vineri, Calea Moșilor, Strada Paleologu, Strada Vasile Lascar, Bulevardul Dacia, Strada Alecu Russo, Strada Tunari, "Șoseaua Ștefan cel Mare", cu întoarcere pe Strada Tunari, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Viitorului, Bulevardul Dacia, Strada Vasile Lascar, Strada Armand Călinescu, Strada Paleologu, Calea Moșilor, Strada Sfânta Vineri, "Piața Sfânta Vineri".

