Schimb de replici între stand-up comedy şi thriller politic în Statele Unite! Americanii votează peste câteva zile, iar rezultatul poate schimba raportul de forţe din Congres şi influenţa capacitatea administraţiei Trump de a-şi promova agenda. Donald Trump şi Barack Obama au ieşit primii la atac.

Cu preţuri record la carburanţi şi inegalităţi economice la cel mai ridicat nivel dintre toate ţările dezvoltate, sala de bal de la Casa Albă a devenit subiect de campanie electorală pentru democraţi. Cap de afiş - fostul preşedinte Barack Obama, care a lansat un tir de atacuri împotriva lui Donald Trump.

"Tipul construiește o sală de bal mai mare decât Casa Albă, pune pavaj peste grădina de trandafiri, pune o platformă pentru elicoptere pe peluza de sud și aur peste tot. Ce-i cu aurul? Prea mult aur. Casa Albă arată de parcă ar fi deschis Saddam Hussein un restaurant Cheesecake Factory!", a spus Barack Obama, fost preşedinte al Statelor Unite.

Agasat că i-a fost atacată sala de bal care costă 600 de milioane de dolari, liderul din Biroul Oval a răspuns dur.

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"Nu este un tip deştept. După părerea mea nu e deloc deştept. Trebuie să îi explicăm lui Obama: Casa Albă este un simbol al Americii. Şi trebuie întreţinută corespunzător, trebuie zugrăvită, iar decoraţiunile exterioare nu pot cădea de pe pereţi", a spus Donald Trump, preşedintele SUA.

"Au mobilizat o reacție la nivel guvernamental la gluma aceea. Nu la inflație, ci la gluma aceea", a zis în replică Barack Obama.

Schimb de replici între Trump și Abdul El-Sayed

Alt schimb acid de replici a avut loc între Donald Trump şi candidatul democrat din Michigan, un medic musulman născut în Statele Unite, acuzat de preşedinte că ar face parte dintr-o organizaţie teroristă.

"Dacă Abdul ajunge în Senat, ar avea acces la cele mai bine păzite secrete de securitate națională ale țării noastre", a spus preşedintele SUA.

"Înțeleg că președintele Statelor Unite se simte jignit personal de prenumele meu. Nu-l deranjează atât de mult când este vorba de prietenii săi saudiți, care finanțează fondul de investiții al ginerelui său", a declarat Abdul El-Sayed, candidat democrat pentru un loc în Senatul SUA din partea statului Michigan.

În plină campanie în Ohio, unde a câştigat detaşat ultimele trei confruntări cu democraţii, liderul de la Casa Albă i-a uluit pe cei prezenți când a recunoscut că a studiat fizicul contracandidatului republican.

"M-am uitat la fundul lui și apoi m-am uitat la picioarele lui. Fundul lui este un morman de mușchi, iar picioarele lui sunt mari", a mai spus preşedintele Statelor Unite.

Ultimele sondaje arată că democraţii au un avantaj de aproape 10 la sută în faţa republicanilor pentru Congresul american, situaţie asemănătoare şi la Senat.