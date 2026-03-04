Antena Meniu Search
Negocierile pentru Buget ameninţă să arunce în aer Coaliția de guvernare. Din nou. Liderii s-au întâlnit de dimineață la Guvern, pentru a doua oară în această săptămână, pentru a ajunge la un acord cu privire la împărțirea banilor. PSD amenință că nu va vota Bugetul dacă nu se vor găsi bani pentru investițiile locale și pentru ajutoare financiare sociale.

de Marius Gîrlaşiu

la 04.03.2026 , 14:48
Au fost discuţii tensionate în cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare în ceea ce priveşte pachetul social propus de PSD. Surse Observator spun că ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a propus 1,7 miliarde de lei pentru acest pachet cu ajutoare sociale, însă PSD a cerut 3,4 miliarde de lei, o sumă aproape dublă. 

Ce vrea PSD-ul pentru a trece bugetul

PSD spune că dacă nu vor primi toată suma cerută, atunci nu vor vota proiectul de buget propus în Parlament. Asta înseamnă că guvernul condus de Ilie Bolojan nu va avea majoritatea necesară pentru a trece acest proiect de buget prin Parlament. Însă sunt aşteptate noi runde de negocieri şi discuţii chiar săptămâna viitoare.

Dacă se va ajunge la un consens, e foarte probabil ca acest pachet social să ajungă în Parlament tot săptămâna viitoare. Kelemen Hunor, liderul UDMR, spune că proiectul de buget ar putea fi adoptat în Parlament undeva la jumătatea lunii martie. Rămân probleme în coaliţie de guvernare şi în ceea ce priveşte investiţiile locale şi programele din "Anghel Saligny". Şi aici PSD are obiecţii majore pentru că cere sume mai mari transferate către autorităţile locale.

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

