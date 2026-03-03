SURSE: Blocaj în Coaliţie pe bugetul din 2026. PSD vrea mai mulţi bani pentru pensionari

Negocierile din Coaliție pentru aprobarea bugetului pe 2026 au intrat într-un blocaj, potrivit unor surse politice. PSD solicită un pachet social de peste 3 miliarde de lei, din care 1,7 miliarde de lei să fie alocate ajutoarelor "one off" pentru pensionari, însă Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, ar fi pus pe masă doar 1,5 miliarde de lei pentru întregul pachet social. Discuțiile vor continua, iar liderii Coaliției speră să ajungă la un acord până la 15 martie.

Potrivit surselor din PSD, social-democrații consideră insuficientă suma avansată de Ministerul Finanțelor și nu sunt dispuși să renunțe la ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile. În mod special, partidul insistă ca 1,7 miliarde de lei să fie alocate pensionarilor, dintr-un pachet social care ar trebui să depășească 3 miliarde de lei.

Aceleași surse susțin că până acum discuțiile din Coaliție au vizat principiile generale ale construcției bugetare, însă de acum înainte negocierile vor intra în etapa decisivă, cea a cifrelor concrete. Bugetul nu ar urma să fie închis imediat, urmând ca forma finală să fie negociată în zilele următoare.

Proiectul de buget, pe masa lui Grindeanu

Potrivit surselor, draftul de buget ar fi ajuns la Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că social-democrații au primit doar o schiță de buget.

"Vi se pare normal să nu venim cu ajutorul și pentru persoanele cu venituri mici sau copiii cu venituri mici? Nouă, nu!", a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că PSD a cerut 2,3 miliarde de lei pentru ajutoare "one off", însă oferta Ministerului Finanțelor este mai mică.

Grindeanu a mai precizat că nici alte capitole nu sunt clarificate, inclusiv programul "Saligny": "Pe Saligny nu este detaliată suma, anul trecut era 28,5 miliarde și acum limita e de 21 de miliarde aproximativ, nu suntem de acord."

Negocierile continuă

Liderul social-democrat a arătat că discuțiile nu sunt încheiate: "Nu știu dacă se vor termina mâine discuțiile. Hotărâm în partid care sunt deciziile pe care le luăm cu privire la coaliție."

Surse din PSD spun că, în cazul în care suma solicitată pentru pachetul social nu va fi acceptată, subiectul va fi discutat în Consiliul Politic Național al partidului.

În paralel, în Coaliție mai există neclarități privind împărțirea fondurilor pentru administrațiile locale, dar și pe alte capitole bugetare.

Pentru moment, liderii Coaliției încearcă să ajungă la un compromis astfel încât bugetul pe 2026 să fie adoptat până la jumătatea lunii martie.

