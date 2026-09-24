Câștiguri de zeci de mii de lei pe lună în companii cu pierderi de miliarde. Iar de acum pot fi văzute și analizate de orice român. Guvernul a publicat situația financiară a celor peste 100 de companii de stat, dar și informații despre funcțiile, apartenența politică și încasările celor care le conduc. Transporturile, Energia și Economia sunt principalele ministere unde directorii o duc regește.

Cei mai mulți șefi din companiile de stat câștigă până la 25.000 de lei brut, pe lună, conform platformei lansate de Guvern pentru centralizarea veniturilor din companiile de stat.

115 directori încasează între 25.000 și 50.000 de lei pe lună, iar 37 depășesc acest prag.

Cine câștigă peste 15.000 de euro pe lună

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Cele trei funcții de conducere la companii de stat îi aduc lunar lui Bogdan Mîndrescu peste 15 mii de euro în mână.

Ascensiunea lui a început în ianuarie 2017, când a fost numit președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București. După trei luni a preluat funcția de director general, dar mandatul s-a încheiat în februarie 2018, când a demisionat în urma unui control cerut de premier, care a descoperit nereguli în gestionarea companiei. Au urmat, însă, alte funcții importante. La Compania Națională pentru Administrarea Porturilor Maritime, consilierul ministrului Fondurilor Europene, apoi membru în Consiliul de Administrație de la Registrul Auto și secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

"Nu sunt de acord cu niciun interviu în momentul de față" a spus Bogdan Mîndrescu.

Al doilea cel mai bine plătit director de la stat ocupă tot trei funcții în trei companii

Mustafa Sinan este cel mai bine plătit director de la stat după Bogdan Mîndrescu. Are tot trei funcții în trei companii și încasează în total peste 95.000 de lei brut pe lună.

Pe locul trei este Aristotel Marius Jude, plătit cu peste 71.000 de lei pe lună.

"Nu e vorba neapărat de sume. Oamenii, dacă sunt competenți, trebuie să fie bine plătiți. Însă vedem din trecut că sunt companii care au consilii de administrație bine plătite, pe contracte de mandat semnate acum 2-3 ani, dar care sunt pe pierdere. Asta este o problemă" spune vicepreședintele interimar Oana Gheorghiu.

Ministerul cu cele mai multe companii în pierdere

Platforma lansată astăzi de guvern oferă informații despre 114 de companii de stat și persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul acestora. Dintre ele, doar 88 au profit. Nu și performanțe, însă.

Ministerul Transporturilor are cele mai multe companii în pierdere: CFR Călători, Metrorex și CFR SA. Însă cea mai mare gaură la buget e la Energie, generată de Complexul Energetic Oltenia și de Complexul Energetic Valea Jiului.

"Cu siguranță, dacă ele ar fi listate pe bursă, nu veți mai vedea multe dintre aberațiile pe care le vedem astăzi emanate din aceste consilii de administrație bine plătite, dar care se implică foarte, foarte rudimentar și precar în a gestiona această avere a noastră a tuturor, de fapt a nimănui" explică Cristian Păun, profesor de economie.

"Ce va avea de făcut viitorul guvern cu puteri depline: să introducă niște modificări privind disciplina financiară, astfel încât companiile de stat care au pierderi mai mulți ani la rând să intre într-un proces de analiză și de decizie privind viitorul acestei companii. Fie să fie restructurată, să se facă investiții, fie, dacă se consideră că nu mai este o companie care poate să producă bani pentru bugetul țării, să intre într-o formă de lichidare" a mai spus Oana Gheorghiu, vicepremier interimar.