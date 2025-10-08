Se complică situaţia lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu este acum urmărit penal şi pentru că a condus sub influenţa drogurilor. Nu e neapărat o surpriză: primele teste au arătat că luase cocaină înainte să se urce la volan. Acum au apărut si rezultatele analizelor de sânge.

Chiar dacă acest probe au venit de la Institutul de Medicină Legală şi arată cantitatea de droguri consumată este totuşi nevoie de o expertiză medico-legală care să arate momentul consumului în funcţie de metabolizare, dar şi dacă consumase droguri în momentul producerii accidentului şi dacă fusese afectat de faptul că ar fi putut fi sub influenţa substanţelor interzise. Aşadar, mai este nevoie de această expertiză finală care este probă în instanţă.

În urmă cu trei săptămâni, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în Capitală. După momentul producerii accidentului, acesta a părăsit locul şi a fost găsit două zile mai târziu de poliţişti. Toto Dumitrescu spune că a consumat aceste droguri după momentul producerii accidentului şi că nu există nicio surpriză că s-a extins urmărirea penală şi pentru conducerea substanţelor interzise.

