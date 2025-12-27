Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Toyota recheamă 55.000 de mașini: risc de incendiu din cauza unui șurub defect

Toyota a anunțat rechemarea a aproximativ 55.000 de vehicule Camry și Corolla Cross Hybrid din cauza unei defecțiuni la sistemul de propulsie care poate provoca incendii. Problema afectează modele fabricate în 2025-2026.

Toyota recheamă 55.000 de mașini: risc de incendiu din cauza unui șurub defect - Shutterstock

Producătorul auto japonez a emis o rechemare pentru modelele Toyota Camry 2025-2026 și Corolla Cross Hybrid 2026, după ce a identificat o problemă tehnică periculoasă la sistemul de propulsie.

Un șurub din interiorul invertorului sistemului de propulsie se poate slăbi, ceea ce poate duce la pierderea puterii motrice sau chiar la declanșarea unui incendiu atunci când vehiculul este pornit. Defecțiunea crește semnificativ riscul de accident sau rănire a ocupanților.

„Toți proprietarii cunoscuți ai vehiculelor în cauză vor fi informați că vor fi contactați când vor fi disponibile informații suplimentare despre remedierea defectului”, a anunțat compania. Reparațiile vor fi făcute gratuit, potrivit Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Proprietarii vor primi notificări oficiale despre această problemă până la jumătatea lunii februarie 2026.

Înapoi la Homepage
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri economice » Toyota recheamă 55.000 de mașini: risc de incendiu din cauza unui șurub defect