Evenimente în Bucureşti, joi 5 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 5 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 5 martie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 5 martie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 5 martie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.00 se joacă "Vânătoarea", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Patimile sexului frumos în Epoca de Aur", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, "Unul dintre noi", la Teatrul de Comedie - Sala Nouă, sau "Lozul cel mare", la Teatrul Evreiesc de Stat.

Concerte în Bucureşti, joi 5 martie

Michele Mariotti susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Mircea Vintilă susţine un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00.

Olivia Addams lansează EP-ul "#ArtaTa" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30. Trupa Carla’s Dreams susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 5 martie

De la ora 20.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi Metalul Buzău, partidă contând pentru sferturile de finală ale Cupei României la fotbal.

De la ora 19.45, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi echipa norvegiană Kolstad.

