Singurul lider UE care a îndrăznit să-l sfideze direct pe Donald Trump

Trump a criticat dur guvernul de la Madrid, pe care l-a numit "un partener groaznic", după ce Spania a decis să interzică folosirea bazelor sale aeriene de către avioane militare americane pentru atacuri asupra Iranului. Liderul de la Casa Albă a amenințat chiar că va opri complet schimburile comerciale cu Spania, a patra economie din UE. Poziția lui Sanchez îl plasează într-o situație similară cu cea a fostului președinte francez Jacques Chirac, care în 2003 s-a opus ferm invaziei americane din Irak.

Ecouri şi pe plan intern

Pentru Sanchez, confruntarea cu Trump are ecouri şi pe plan intern. În plan politic, premierul spaniol se confruntă cu scandaluri de corupție care afectează imaginea partidului său și cu înfrângeri în alegerile regionale. Pe plan extern, însă, poate adopta o poziție fermă faţă de excesele administrației americane, o atitudine care, de altfel, este validată de o mare parte a opiniei publice spaniole.

Sanchez a criticat atacurile asupra Iranului ca fiind ilegale și a interzis utilizarea bazelor spaniole pentru operațiuni împotriva acestei țări. De asemenea, a refuzat să respecte noua țintă NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare. Premierul spaniol a criticat Statele Unite și Israelul pentru că au acționat fără a se consulta cu comunitatea internațională, și a susținut că ofensiva a provocat sute de victime nevinovate și a amplificat instabilitatea într-o regiune deja tensionată.

La o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din UE, Spania a cerut ca blocul comunitar să condamne explicit încălcarea dreptului internațional de către SUA. Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a declarat că rolul Uniunii Europene trebuie să fie acela de a susține dezescaladarea, dialogul și negocierile.

Trump: Nu vreau să am nimic de-a face cu Spania

În replică, preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că "va întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania" din cauza poziţiei acesteia faţă de ofensiva împotriva Iranului şi a afirmat că "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară, după ce guvernul spaniol a refuzat să autorizeze utilizarea de către Washington a bazelor militare de pe teritoriul spaniol în operaţiunile militare împotriva Teheranului.

"Unele dintre naţiunile europene au ajutat mult (SUA împotriva Iranului n.red), dar altele nu au ajutat deloc", a declarat Trump, adăugând că "unele ţări europene, precum Spania, au fost groaznice. I-am spus lui Scott să taie toate relaţiile cu Spania", a indicat apoi liderul de la Casa Albă, referindu-se la secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, şi a sugerat un embargou comercial împotriva Spaniei ca urmare a poziţiei acesteia faţă de războiul din Iran.

În Spania, poziția lui Sanchez pare să fie susținută de opinia publică. Un sondaj recent arată că o mare majoritate a spaniolilor au o părere foarte proastă despre Trump și îl consideră o amenințare la adresa păcii mondiale. Atitudinea premierului este apreciată și în interiorul coaliției de guvernare, care include formațiuni de stânga critice față de politica americană.

Analiștii politici consideră că această confruntare ar putea avea și un scop electoral. Alegerile naționale din Spania trebuie organizate până în iulie anul viitor, iar Sanchez încearcă să își refacă imaginea într-un moment în care popularitatea sa este în scădere.

