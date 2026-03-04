Războiul din Orientul Mijlociu dintre Iran, pe de-o parte, şi SUA şi Israel, de cealaltă parte, începe să-şi extindă ramnificaţiile economice. Astfel, miercuri, 4 martie, primele efecte au ajuns şi pe piaţa din România.

- Prima scumpire a carburanţilor în România după începerea războiului. Cât costă acum un litru de benzină - Arhivă

În a cincea zi de război din Orientul Mijlociu, preţurile la carburanţi au început să crească. Potrivit profit.ro, OMV Petrom a fost prima companie care a operat modificări la pompă. Liderul de piaţă din acest domeniu a crescut preţul cu 15 bani per litru, atât la benzină, cât şi la motorină. O modificare similară a efectuat şi Lukoil care a mărit preţurile cu 15 bani per litru la motorină, respectiv cu 14 bani per litru la benzină.

Se va ajunge la un preţ de 10 de lei per litru?

Este de aşteptat ca în perioada imediat următoare şi ceilalţi competitori de pe piaţa carburanţilor din România, Rompetrol, MOL şi Socar, să crească preţurile la pompă. Modificările vin în contextul în care în această noapte, Gărzile Revoluţionare din Iran au anunţat că deţin controlul total asupra Strâmtorii Ormuz, principala poartă de export a petrolului.

Articolul continuă după reclamă

Gărzile Revoluţionare au "controlul total" asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri. "În prezent, strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al marinei Republicii Islamice", a declarat Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forţelor navale ale Gardienilor, citat de agenţia Fars. Situată între Oman şi Iran, strâmtoarea este o arteră vitală pentru comerţul mondial cu petrol: aproximativ 13 milioane de barili pe zi au tranzitat-o în 2025, adică 31% din fluxurile maritime globale de ţiţei, potrivit Kpler.

Bogdan Ivan, ministrul Economiei, a declarat marţi, 3 martie, că există riscul ca benzina şi motorina să atingă pragul psihologic de 10 lei per litru. Asta după ce, cu doar o zi în urmă, ministrul cataloga drept "minciuni sfruntate" astfel de scenarii. În România, preţurile carburanţilor sunt influenţate în principal de evoluţia cotaţiilor internaţionale ale petrolului şi ale produselor petroliere rafinate, dar şi de nivelul taxelor, accizele şi TVA reprezentând o parte semnificativă din preţul final plătit la pompă. Analiştii avertizează că, în cazul în care tensiunile din regiune vor continua să împingă în sus preţul petrolului, scumpirile carburanţilor ar putea continua şi în perioada următoare.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰