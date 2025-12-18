Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 18 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 18 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 07:46
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 18 decembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, joi 18 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.513 dolari sau 73.744 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 90.194 dolari sau 76.881 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 92.760 dolari sau 78.798 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 18 decembrie pret bitcoin
