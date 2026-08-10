Trucul prin care doi tineri economisesc bani, în una dintre cele mai scumpe luni din an

Cu siguranță, mulți dintre noi am folosit scuza ultimei luni de vară pentru un city break, o ieșire la terasă sau, pur și simplu, pentru un mic răsfăț înainte de încheierea sezonului cald. Însă, în ultima perioadă, scumpirile tot mai mari ne obligă să... reconfigurăm traseul. La fel şi cele 31 de zile ale lui august, pline de nunţi, botezuri, concedii şi alte evenimente. Orice cheltuială, fie ea și una aparent neînsemnată, se adună. Şi fiecare ban în plus, înseamnă, de fapt, bani în minus... în portofel. În aceste condiții, ceea ce până nu demult era o plăcere la îndemâna multora începe să devină un lux pe care trebuie să ni-l permitem cu mai multă atenție.

Luna august este una dintre cele mai scumpe perioade din an. Nicu și Daniela chiar au renunțat concediul de luna aceasta, după ce și-au calculat bugetul.

"De obicei nu se mai redirecționează toată vacanța spre august acum, se împarte, adică am avut prin iunie, de exemplu acum în august nu avem. Au fost mai multe evenimente, nunți botezuri, și de asta am mai renunțat la vacanță. De cele mai multe ori strângem din timp, de peste iarnă", spune un cuplu.

Și nu sunt singurii. 32% dintre românii care au participat la un sondaj despre cheltuielile pe timpul verii spun că strâng bani un an întreg pentru a-și permite o vacanță.

Articolul continuă după reclamă

Femeie: Cred că vacanța, în primul rând vacanța. Cei mai mulți bani îi cheltuim pe vacanță că e o dată pe an, e cald, e bine

Reporter: Cu cât ajunge să fie mai mare cheltuiala?

Femeie: Cu vreo 3000 de ron, cam așa. Facem economie în timpul anului ca să reușim să ne odihnim.

Pe timpul verii în mod cert ieșim mai des din casă. Fiecare ieșire, însă, costă, chiar și o simplă plimbare. Mai cumpărăm o înghețată, mai dăm 10-20 de lei pe o cafea, o sticlă de apă și astfel nu e de mirare că ajungem să spunem în final, așa cum ne arată și sondajele, că avem cheltuieli chiar și cu 40% mai mari în luna august, doar pentru ieșiri și activități recreative.

La această gelaterie din Craiova cantitatea de înghețată a fost dublată pentru a putea face față cererii. "A crescut un pic, la cea cu fructe mai mult că e mai cald și oamenii preferă înghețata sorbet, fără lapte, că e mai răcoroasă. Avem vânzare și ziua, și seara. Vânzările au crescut cu 15-20% față de anul trecut", a declarat Claudiu de Caro, proprietar gelaterie.

Datele arată că 39% dintre respondenți dau mai mulți bani pe vacanțele în România, 33% dintre ei cheltuiesc mai mult pe renovări, iar 32% pe excursii de weekend sau city-break-uri.