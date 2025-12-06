Momentul în care vitrina Coroanei Regale a Angliei este vandalizată cu cremă de vanilie de protestatari

O parte a Turnului Londrei a fost închisă după ce a fost raportat un act de vandalism asupra unei vitrine ce adăpostea Coroana Imperială.

omentul în care vitrina Coroanei Regale a Angliei este vandalizată cu cremă de vanilie de protestatari - X/ @itvnews

Poliția a anunțat că patru protestatari au fost arestați sâmbătă, în jurul orei 10:00. Potrivit autorităților, protestatarii au aruncat mâncare pe vitrină, iar doi dintre ei au părăsit locul imediat după incident, informează SkyNews.

Imagini de la fața locului arată un demonstrant scoțând o tavă mare cu crumble de mere dintr-o geantă și lovind cu ea geamul vitrinei, în timp ce altul toarnă un recipient cu cremă galbenă de vanilie pe partea frontală a acesteia.

Ulterior, cei doi au afișat un banner pe care scria: "Democrația s-a prăbușit, Impozitați bogații".

"Ofițerii au colaborat strâns cu Poliția Orașului Londra și cu agenții de securitate. Patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere și se află în custodie", au transmis autoritățile londoneze. "Turnul a fost închis pentru public cât timp continuă ancheta poliției."

Poliția Metropolitană a precizat ulterior că doar secțiunea "Jewel House" a Turnului a fost închisă. Grupul "Take Back Power", care se autodescrie ca o mișcare nonviolentă de rezistență civilă, și-a asumat responsabilitatea pentru protest.

Coroana Imperială este construită pe o ramă de aur, cu monturi din argint care susțin 2.868 de diamante, 269 de perle, 17 safire și 11 smaralde. Are o căptușeală din catifea mov și o bandă din hermină. Unele dintre pietre sunt celebre, precum "Safirul Stuart" sau "Rubinul Prințului Negru".

Coroana a fost realizată în 1937 pentru Regele George al VI-lea, dar este încă folosită la evenimente regale majore, inclusiv deschiderea oficială a sesiunii parlamentare.

Aceasta face parte din Bijuteriile Coroanei, o colecție de obiecte ceremoniale: globuri, sceptre și coroane, considerată drept comoara simbolică supremă a Regatului Unit.

