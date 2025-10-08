UE vrea autonomie în fața gigantilor tehnologici americani și chinezi. Plan de 1,1 miliarde de euro: Apply AI

Comisia Europeană lansează strategia " Apply AI ", un plan ambițios prin care dorește să reducă dependența de tehnologiile americane și chineze, încurajând adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale în domenii precum sănătatea, energia, industria auto și apărarea.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, participă la o dezbatere privind recentele încălcări ale spațiului aerian și ale infrastructurii critice ale statelor membre ale UE de către Rusia, în Parlamentul European de la Strasbourg, estul Franței, pe 8 octombrie 2025 - Profimedia

Comisia Europeană a anunțat, miercuri, un plan în valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru a intensifica utilizarea inteligenței artificiale în industriile cheie, în contextul eforturilor de a reduce dependența Uniunii Europene de tehnologiile americane și chineze, relatează Mediafax.

Strategia "Apply AI" a executivului UE vine în continuarea unui plan de acțiune prezentat în aprilie, care are ca scop reducerea poverii reglementărilor și a costurilor pentru startup-urile ce întâmpină dificultăți în a respecta noile norme istorice privind inteligența artificială, intrate în vigoare în august 2024.

UE vrea autonomie în fața gigantilor tehnologici americani și chinezi

Măsura subliniază și obiectivul strategic al Europei de a-și consolida autonomia în sectoare esențiale, în contextul tensiunilor comerciale cu Statele Unite și China și al dominației marilor companii tehnologice americane, potrivit Reuters.

Comisia a identificat sănătatea, industria farmaceutică, energia, mobilitatea, industria prelucrătoare, construcțiile, sectorul agroalimentar, apărarea, comunicațiile și cultura drept domenii critice care trebuie să adopte mai intens soluții bazate pe inteligență artificială.

Măsurile sectoriale din cadrul strategiei "Apply AI" includ, printre altele, înființarea unei rețele de centre avansate de screening bazate pe IA în domeniul sănătății, precum și extinderea utilizării acestei tehnologii în industriile prelucrătoare, climatice și farmaceutice.

Fondurile de 1,1 miliarde de dolari vor proveni din programe de cercetare ale Uniunii Europene, precum Orizont Europa și Europa digitală. Comisia speră că acest sprijin financiar va încuraja statele membre și sectorul privat să aloce fonduri suplimentare.

