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S-a înecat la 17 ani sub ochii prietenilor cu care mersese la scăldat. Tragedie la Voineasa

S-a înecat la 17 ani sub ochii prietenilor cu care mersese la scăldat. Tragedie la Voineasa Inecat la Voineasa
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Diana Severin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.06.2026, 21:49 | Modificat la 21.06.2026, 21:49

Un adolescent în vârstă de 17 ani s-a înecat, duminică după amiaza, în râul Olteţ, la Voineasa. Copilul a fost găsit fără viaţă de către echipa de scafandri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.

Adolescentul s-ar fi înecat în timp ce se scălda în râu cu mai mulţi prieteni, care ar fi sunat pentru a cere ajutor imediat ce ar fi observat dispariţia acestuia.

S-a înecat sub ochii prietenilor

"În această după-amiază, pompierii olteni au fost sesizaţi prin apel 112, cu privire la faptul ca un tânăr de 17 ani s-ar fi înecat în râul Olteţ, localitatea Voineasa. La locul indicat s-au deplasat cu o autospecială de primă intervenţie şi comanda, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, din cadrul staţiei Balş, dar şi 2 scafandri din cadrul detaşamentului de pompieri Slatina", au anunţat reprezentanţii ISU Olt.

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Echipa medicală prezentă la locul intervenţiei pompierilor a aplicat adolescentului manevre de resuscitare, rămase însă fără rezultat.

"Din nefericire, în urma efectuării manevrelor de resuscitare, tânărul a fost declarat decedat de către cadrele medicale", au mai precizat reprezentanţii ISU Olt.

Diana Severin
Diana Severin
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