Copil de 14 ani, înecat într-un iaz din Dorohoi. Pompierii l-au găsit la peste doi metri adâncime

Un băiat de 14 a fost scos inconştient, luni după-amiază, din apele unui iaz din Dorohoi, judeţul Botoşani, el fiind găsit de pompieri la o adâncime de peste doi metri. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, iar acestea au continuat la UPU, unde a fost transportat copilul. În ciuda eforturilor medicilor, băiatul a fost declarat decedat.

Copil de 14 ani, înecat într-un iaz din Botoşani. Pompierii l-au găsit la peste doi metri adâncime - Shutterstock

Update: ”În ciuda eforturilor susţinute depuse de echipajele medicale, nu s-a mai putut face nimic pentru copil, fiind declarat decesul acestuia”, au declarat reprezentanţii ISU Botoşani.

”Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în această după-amiază, pentru căutarea unui copil care a intrat în apele iazului Polonic din municipiul Dorohoi şi nu a mai ajuns la mal. La locul incidentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detaşamentelor de Pompieri Dorohoi şi Botoşani, cu o barcă, ambulanţa de terapie intensivă mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă. De asemenea, a fost alertată şi echipa de scafandri a ISU Botoşani. În mai puţin de 15 minute de la începerea căutărilor, pompierii au reuşit să găsească şi să aducă la mal copilul. Acesta se afla la aproximativ 12 metri de mal, la o adâncime de peste doi metri, fiind inconştient”, a transmis ISU Botoşani.

Echipajul Serviciului Judeţean de Ambulanţă a început manevrele de resuscitare, iar ulterior copilul, în vârstă de 14 ani, a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD şi transportat la spital, în curs de resuscitare.

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Potrivit sursei citate, băiatul este resuscitat în continuare, la UPU Dorohoi.