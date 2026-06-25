Costurile lunare de întreţinere scad cu 50-60% la o casă eficientă energetic, deşi costul de achiziţie pentru aceasta este cu 20-30% mai mare decât pentru o casă obişnuită, construită sau cumpărată, relevă o analiză publicată, luni, de către un dezvoltator imobiliar.

Cum putem plăti facturi cu 60% mai mici. Investiţia care poate aduce economii de mii de lei anual - Shutterstock

Potrivit specialiştilor Ecovillas, într-o piaţă imobiliară în care preţul de achiziţie rămâne principalul criteriu de decizie, tot mai mulţi cumpărători încep să privească şi dincolo de suma plătită la semnarea contractului. Facturile la energie, costurile de întreţinere şi confortul pe termen lung devin argumente la fel de importante ca suprafaţa sau locaţia unei locuinţe.

"În ultimii ani, dezvoltatorii au vorbit tot mai mult despre case eficiente energetic, pompe de căldură, panouri fotovoltaice şi sisteme inteligente. Întrebarea pe care şi-o pun însă cei mai mulţi cumpărători este una simplă: se traduc toate aceste tehnologii în economii reale sau reprezintă doar un cost suplimentar plătit în avans?", se arată în analiză.

Locuinţa clasică vs. o casă sustenabilă

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Diferenţa dintre o locuinţă construită după standarde clasice şi una proiectată de la început pentru eficienţă energetică poate fi semnificativă.

Potrivit datelor Ecovillas Company, o locuinţă de aproximativ 130-140 mp echipată cu pompă de căldură geotermală, ventilaţie cu recuperare de căldură şi sisteme de răcire pasivă poate genera costuri anuale de aproximativ 4.200 - 4.500 lei pentru încălzire, răcire, apă caldă şi ventilaţie.

În cazul unei locuinţe similare care utilizează soluţii convenţionale - centrală pe gaz şi aparate de aer condiţionat - costurile totale pot depăşi 9.000 - 11.000 lei pe an, în funcţie de consum şi de evoluţia preţurilor la energie. Practic, diferenţa poate ajunge la 5.000 - 6.500 lei anual, ceea ce înseamnă economii de până la 60% pentru proprietar.

În momentul achiziţiei, majoritatea oamenilor compară exclusiv preţul locuinţei. Specialiştii spun însă că analiza ar trebui să includă şi costul de operare pe întreaga perioadă de utilizare.

"O casă nu înseamnă doar rata lunară sau preţul de achiziţie. Ea generează costuri în fiecare lună timp de zeci de ani. De aceea, diferenţa reală dintre două locuinţe nu se vede doar în preţul de la cumpărare, ci în suma totală pe care proprietarul o va plăti pe parcursul vieţii imobilului", explică reprezentanţii Ecovillas Company.

În contextul în care preţurile la energie au devenit tot mai volatile, predictibilitatea costurilor începe să fie percepută ca un avantaj financiar important.

Tehnologiile performante implică investiţii suplimentare

Conform analizei, tehnologiile performante implică investiţii suplimentare încă din faza de construcţie. Pompele de căldură geotermale, forajele, sistemele de ventilaţie cu recuperare de energie, izolaţiile performante şi infrastructura necesară producţiei de energie regenerabilă pot creşte costul iniţial al unei locuinţe cu aproximativ 20-30% comparativ cu o construcţie convenţională.

Diferenţa nu este generată de finisaje sau de elemente estetice, ci de echipamente şi sisteme care influenţează direct consumul de energie pe termen lung.

Dacă se ia în calcul exclusiv reducerea facturilor, perioada de recuperare a investiţiei poate varia între 15 şi 25 de ani, în funcţie de consumul familiei şi de evoluţia costurilor la energie. Totuşi, specialiştii atrag atenţia că această abordare este incompletă.

O locuinţă eficientă energetic oferă beneficii care nu pot fi cuantificate doar prin valoarea facturilor: temperatură constantă pe tot parcursul anului, eliminarea dependenţei de gaz, aer interior mai curat, zgomot redus şi o valoare de piaţă mai bună în cazul unei eventuale revânzări. În multe state europene, performanţa energetică a devenit deja un criteriu care influenţează direct valoarea proprietăţilor.

Beneficiile unei locuinţe sustenabile

Contrar percepţiei că locuinţele sustenabile sunt alese exclusiv de persoane preocupate de protecţia mediului, profilul cumpărătorului este mult mai pragmatic, relevă analiza. Majoritatea sunt familii active, antreprenori sau profesionişti cu venituri peste medie, care analizează atent costurile pe termen lung şi caută predictibilitate financiară. Pentru aceştia, sustenabilitatea nu reprezintă un trend sau o declaraţie de principii, ci o metodă de a controla mai bine cheltuielile viitoare şi de a beneficia de un nivel superior de confort.

Dacă în trecut valoarea unei locuinţe era dată aproape exclusiv de locaţie şi suprafaţă, astăzi eficienţa energetică începe să devină un criteriu la fel de important. Pe măsură ce costurile utilităţilor cresc, cumpărătorii încep să înţeleagă că cea mai ieftină casă la momentul achiziţiei nu este întotdeauna şi cea mai avantajoasă pe termen lung", mai spun specialiştii.

În acest context, locuinţele sustenabile nu mai sunt privite ca un produs de nişă, ci ca o investiţie într-un mod de locuire mai predictibil, mai confortabil şi mai adaptat realităţilor economice ale următoarelor decenii.