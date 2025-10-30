ANAF Galați scoate la vânzare prin licitație un autoturism de lux marca Audi A8, în încercarea de a recupera prejudiciul dintr-un dosar penal. Mașina, un model din 2010, are motor V8 biturbo diesel și va fi licitată la un preț de pornire de 32.352 de lei, fără TVA.

Un Audi A8 de 350 CP, scos la licitaţie de ANAF la preţul unei maşini Dacia Logan - Captură Facebook | ANAF

Potrivit anunțului publicat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, prima licitație pentru autoturismul Audi A8 4.2 BITDI V8 Quattro Tiptronic va avea loc pe 12 noiembrie 2025, la ora 14:30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați, situat pe strada Brăilei nr. 33, demisol, camera D3.

Vehiculul este scos la licitație "în scopul recuperării creanțelor bugetare stabilite prin hotărâre judecătorească pronunțată în materie penală, în dosarul nr. 1939/282/2023", se arată în postarea publicată de ANAF pe pagina oficială de Facebook.

Audi A8 cu 350 CP, preț de pornire 32.352 lei

Articolul continuă după reclamă

Autoturismul tip sedan, fabricat în 2010, are o cilindree de 4.134 cmc, o putere de 258 kW (350 CP) și funcționează pe motorină, având cutie automată Tiptronic și norma de poluare Euro 5.

Mașina este în "stare tehnică bună, fiind considerată funcțională", deși prezintă avarii vizibile sub formă de zgârieturi. Conform ANAF, autoturismul a parcurs aproximativ 375.000 de kilometri.

Prețul de pornire al licitației este stabilit la 32.352 de lei, exclusiv TVA.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Procedura de vânzare și condițiile de participare

Persoanele interesate pot depune documentația de participare până la termenul stabilit de instituție. Licitația se va desfășura conform prevederilor legale privind executarea silită și vânzarea bunurilor sechestrate de stat.

Autoturismul este pus în vânzare de Serviciul executări silite cazuri speciale, din cadrul DGRFP Galați.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰