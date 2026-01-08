Val de furie la ghişee! Românii au cerut socoteală funcţionarilor după ce au aflat cât s-au mărit taxele pe proprietate. Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Iar într-o localitate din judeţul Suceava, sute de localnici au mers la primărie şi au cerut demisia edilului.

Localnicii din Salcea, judeţul Suceava, au izbucnit când au aflat că primăria a mărit taxa de gunoi şi a făcut-o 300 de lei pe an. Au cerut eliminarea ei, dar primarul a refuzat.

Nemulţumiri sunt şi în Capitală.

Un bucureştean a înlemnit când a aflat că trebuie să plătească 67.000 de lei impozit pe clădire.

"Am verificat acum două zile pe ghiseul.ro cât au părinţii mei de plată şi a venit o sumă de... 67.000 de lei? Da. E sediul social, un SRL, la o firmă. Cred că s-a produs o eroare undeva că nu are cum să fie suma asta. Mă gândesc, în situaţia în care le-ar fi venit plicul acasă fără să verificăm încă de la început, exista riscul de un infarct. Eu sper să fie o greşeală, dacă nu proces. Nu există altă variantă", a declarat Ionuţ Miru, bucureşteanul păgubit.

Erori în platformele online ale primăriilor

Pentru mulţi bucureşteni, impozitele au fost afişate eronat şi în platforma online a primăriei sectorului 2.

Majoritatea primăriilor de sector din Bucureşti încasează impozitele doar online. Problema este că site-ul ghiseul.ro dă rateuri frecvent.

"În prima săptămână a anului au plătit peste 18.000 de contribuabili prin ghiseul.ro", a precizat Iulian Ilie, şef Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Sector 3.

"Am plătit casă, maşină şi parcare: 1.600 de lei. Mai mult decât dublu faţă de anul trecut. Am încercat acasă și nu am reușit. Mi-au dat 3 username-uri, nu era bine. Merge destul de prost acasă. Pe ghiseul.ro", a mai spus un cetăţean nemulţumit.

Autoritățile explică blocajele de pe ghişeul.ro

Vicepreşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României spune că site-ul ghişeul.ro se blochează sub asaltul celor care vor să afle cât li s-a mărit impozitul.

"Atacul DDOS presupune că o infrastructură, un sistem informatic, este accesată simultan de extrem de multe IP-uri, astfel încât aceşti atacatori care fac acest tip de atac să blocheze funcţionalitatea sistemului", a explicat Andrei Niculae, vicepreşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României.

În marile oraşe din ţară, funcţionarii de la taxe şi impozite au fost luaţi cu asalt. Un localnic din Constanţa a întrebat de ce trebuie să plătească impozit şi pentru soţia lui, decedată demult.

Funcţionară ghişeu: 440 de lei. Şi Georgeta, da? Soţia.

Bărbat: Georgeta e moartă, doamnă, din 2004.

Funcţionară ghişeu: Aveţi şi pentru ea 225 de lei.

Bărbat: Păi dacă ea e moartă ce să mai plătesc, doamnă?

Funcţionară ghişeu: E cota ei de imobil. Până când nu faceţi succesiune, aşa o să fie.

Impozite majorate de trei ori, spun contribuabilii

Unii au aflat cu surprindere că impozitul li s-a mărit de trei ori.

"Mi se pare enorm. Ce să mai zic? Am plătit eu 11.000 şi pentru fiica mea 900 se ajunge la 2.000 aproape", a spus o altă persoană.

Cei care plătesc până la 31 martie au reducere 10% din sumă. După 30 septembrie se aplică penalizări de 1% pe lună până la achitarea impozitului, iar rău-platnicii pot fi executaţi silit.

"Mi-au luat 300%. Impozitele la casă, la maşină. În loc de 280 lei anul trecut, acum am dat 900 de lei", a adăugat, revoltat, un alt cetăţean..

De anul acesta, proprietarii maşinilor electrice nu mai sunt scutiţi de impozitul auto. Tot de anul acesta s-a triplat taxa de lux, plătită de cei care au clădiri în valoare de peste 2.500.000 de lei şi maşini mai scumpe de 375.000 de lei.

