Indice BET, 26 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis mixt şedinţa de joi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de joi, 26 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis mixt şedinţa de joi, iar rulajul se cifra la 12,11 milioane de lei (2,37 milioane euro), după 30 de minute de la debutul şedinţei de tranzacţionare.

Conform agerpres.ro, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,22%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,16%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era în scădere cu 0,22%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, consemna un recul de 0,33%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 4,95%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, era pe plus cu 0,31%.

BETAeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, înregistra un declin de 0,54%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Compania Energopetrol (+14,16%), Sinteza (+6,48%) şi Electrica (+4,07%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Simtel Team (-14,92%), Armătura (-14,57%) şi Prefab (-9,15%).

