Fraudele bancare și escrocheriile online care îi vizează pe vârstnici s-au înmulțit alarmant în ultimii ani. De la apeluri false și SMS-uri capcană până la tehnici de manipulare emoțională, toate sunt folosite de escroci.

Experții în securitate digitală spun că există câteva semne care i-ar putea salva de la astfel de situații.

În primul rând, mesajele care cer acțiune urgentă sau spun să instaleze diverse aplicații pentru control la distanță. Apelurile în care sunt solicitate coduri sau parole și promisiunile de câștig rapid, investiții cu câștiguri garantate.

De cele mai multe ori, vârstinicilor le este și rușine să ceară ajutorul în momentul în care își dau seama că au căzut victime ale unor asemenea fraude.

Se aplică foarte mult și manipularea emoțională, conform experților din securitate digitală.

Numărul cazurilor a crescut foarte mult în ultimul an. Conform statisticilor, unul din șase români este vizat de o astfel de fraudă și în 60% din situații, oamenii nu își dau seama că este vorba despre o fraudă. Faptul că se folosește foarte mult Inteligență Artificială a făcut și mai greu de depistat orice astfel de situație.

