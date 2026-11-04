Un sat cu 321 de locuitori caută barman pentru singurul pub. Chiria acolo e câteva sute de lei

Un sat cu doar 321 de locuitori caută o persoană dispusă să preia singurul restaurant din zonă. Autorităţile oferă un spaţiu complet mobilat şi utilat, pentru o chirie de numai 160 de euro pe lună. Contractul este valabil patru ani, iar oferta se adresează în special celor care vor să renunţe la aglomeraţia din marele oraşe şi să înceapă o afacere într-o comunitate rurală.

Berbegal, o localitate din provincia Huesca, din Spania, încearcă să găsească un nou administrator pentru pubul El Meridiano. Localul, aflat în Playa Espana, la numărul 1, este singurul de acest fel din sat şi reprezintă principalul loc de întâlnire al celor 321 de locuitori, scrie Focus.

Aici, oamenii se adună pentru a bea o cafea sau un aperitiv şi pentru a discuta despre viaţa de zi cu zi. Pentru a menţine deschis acest spaţiu important pentru comunitate, primăria a lansat un apel public prin care caută o persoană interesată să preia administrarea restaurantului.

Restaurant complet utilat, oferit în chirie pentru 160 de euro pe lună

Oferta vizează un restaurant cu o suprafaţă de 214 mp, care dispune de mobilier şi de o bucătărie complet utilată. Viitorul administrator nu va trebui, aşadar, să pornească de la zero în ceea ce priveşte amenajarea spaţiului.

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Potrivit anunţului publicat pe platforma electronică oficială a primăriei Berbegal, contractul de concesiune se încheie pentru o perioadă de patru ani, iar chiria minimă solicitată este de 160 de euro pe lună, echivalentul a 1.920 de euro pe an.

Autorităţile îşi doresc să atragă în special persoane care vor să-şi schimbe cariera, să plece din oraşele aglomerate şi să înceapă o activitate independentă în mediul rural.

Cum poate fi preluat singurul restaurant din satul spaniol

Restaurant nu va fi atribuit imediat primei persoane interesate. Primăria organizează o procedură deschisă de selecţie, în cadrul căreia candidaţii pot depune oferte pentru administrarea spaţiului.

Conform condiţiilor din anunţ, ofertele vor fi evaluate pe baza mai multor criterii, iar concesiunea va fi acordată candidatului care propune cel mai bun raport calitate-preţ.

Anunţul este disponibil prin platforma oficială "Sede Electronica del Ayuntamiento de Berbegal", unde sunt publicate informaţiile referitoare la procedura de selecţie.

Ce trebuie să ştie cei care vor să se mute în Spania pentru a începe o afacere

Pentru persoanele care iau în calcul mutarea în Berbegal şi preluarea restaurantului, există câteva aspecte importante de care trebuie să ţină cont înainte de a lua o asemenea decizie.

Cunoaşterea limbii spaniole este esenţială, deoarece instituţiile publice, medicii şi angajatorii nu oferă întotdeauna posibilitatea comunicării într-o limbă străină. La fel de importante sunt oportunităţile de pe piaţa muncii, recunoaşterea calificărilor profesionale şi perspectivele de angajare la nivel local. Costurile de trai, de la chirie până la asigurări, pot varia considerabil şi trebuie luate în calcul pentru stabilirea unui buget realist.

În plus, persoanele interesate trebuie să se informeze despre obligaţiile fiscale, contribuţiile sociale şi accesul la sistemul de sănătate din Spania.

Pentru cetăţenii Uniunii Europene, mutarea în Spania este facilitată de dreptul la liberă circulaţie. Informaţii suplimentare despre condiţiile de relocare se regăsesc în ghidurile dedicate emigrării în Spania, puse la dispoziţie de autorităţile competente.