Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători

În timp ce piața imobiliară din România începe noul an cu prețuri tot mai ridicate, mai ales în București, unde dezvoltatorii și proprietarii cresc tarifele într-un ritm mai alert decât în restul țării, în alte părți ale Europei, de aceiași bani sau chiar mai puțini, poți ajunge proprietarul unei insule private. Un astfel de exemplu vine din Scoția, unde o insulă spectaculoasă a fost scoasă recent la vânzare.

O insulă de o frumusețe impresionantă, situată într-un cadru idilic, a apărut pe piața imobiliară din UK, însă potențialii cumpărători au fost avertizați asupra unui risc major. Este vorba despre Eilean a’ Chapuill, cunoscută și sub numele de Insula Calului, un loc înconjurat de peisaje spectaculoase și natură sălbatică.

Proprietatea, care se întinde pe aproximativ 2,4 ha, dispune de propriul său debarcader. Insula este scoasă la vânzare pentru oferte care pornesc de la peste 50.000 de lire sterline (aproximativ 57.600 de euro), o sumă pentru care, în București, cumpărătorii abia pot spera la o garsonieră veche, de mici dimensiuni, situată la periferie.

Totuși, agenții imobiliari au inclus în anunț un avertisment privind accesul pe insulă. "Accesul pe insula Eilean a’ Chapuill, din cauza mareelor care se schimbă rapid, reprezintă un risc major pentru sănătate și siguranță. În consecință, vizitatorii care ajung pe insulă trebuie să o facă cu maximă prudență și pe propria răspundere".

Insula este situată în largul peninsulei Knapdale. Potrivit descrierii din anunț, accesul se poate face pe jos, la reflux, sau cu barca. În apropiere se află mai multe sate mici și pitorești de pe coasta de vest a Scoției, precum Crinan, Cairnbaan și Tayvallich, la care se poate ajunge ușor de pe insulă.

Aceasta nu este prima insulă scoțiană care apare recent pe piața imobiliară. În 2025, insula Shuna, cu o suprafață de 449 ha, pe care se află un castel și mai multe case de vacanță, a fost listată la prețul de 5,5 milioane de lire sterline.

