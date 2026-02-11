Antena Meniu Search
Prea scump un apartament în Capitală? În Ţara Galilor cumperi o insulă întreagă cu aceiaşi bani

O insulă privată din largul coastei Ţării Galilor este scoasă la vânzare la un preț comparabil cu cel al unei locuințe obișnuite din Marea Britanie sau al unui apartament de lux din Bucureşti, însă accesul la proprietate depinde de maree și presupune traversarea nisipurilor la reflux.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 08:53
Ca să deţii o insulă privată nu trebuie neapărat să câştigi la Loto. Oportunitatea a apărut în Ţara Galilor pentru cei care îşi doresc o proprietate mai... aparte. 

Insula Ynys Gifftan are aproximativ 6,9 hectare, include o fermă în stil victorian, care a fost locuită până în anii 1970, dar care în prezent "necesită renovări extinse", potrivit agenției imobiliare Carter Jonas din Bangor, scrie BBC.

Prețul a fost stabilit la aproximativ 410.000 de euro, puțin peste prețul mediu al unei case în Regatul Unit, estimat la circa 350.000 de euro. La flux, insula poate fi accesată cu barca, însă la reflux este necesară o scurtă plimbare pe nisipurile descoperite de maree pentru a ajunge pe continent. "Nu cred că am mai vândut vreodată o insulă. A existat mult interes. Cu siguranță este ceva diferit", a declarat un agent imobiliar care se ocupă de vânzarea proprietăţii. 

"Ne așteptăm la interes din partea cumpărătorilor care caută un stil de viață incitant într-unul dintre cele mai frumoase peisaje de coastă din Țara Galilor sau din partea cuiva care își dorește propriul refugiu retras", au declarat agenţii

Ghidul Discovering Britain al Societății Regale de Geografie îi sfătuiește pe cei care doresc să viziteze insula să verifice orele mareelor, deoarece accesul pietonal este posibil doar timp de până la trei ore înainte și după reflux. "Insula este complet izolată și imposibil de atins la flux fără o barcă. Totuși, la reflux, parcurgerea traseului de 400 de metri până la insulă durează doar cinci minute".

