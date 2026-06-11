Unicul supraviețuitor al prăbușirii avionului Air India vrea adevărul: "Trăiesc cu cicatrici profunde"

La un an de la tragedia aviatică din orașul Ahmedabad din vestul Indiei, singurul supravieţuitor încă mai cere lămuriri cu privire la prăbuşirea zborului 171 al Air India. Atunci 241 de persoane aflate la bord au murit, la scurt timp după decolare, pe aeroportul Ahmedabad.

Britanicul Vishwash Kumar Ramesh a declarat că trăiește, în continuare, ''cu cicatrici psihologice profunde'', în urma decesului fratelui său în accidentul aviatic din iunie anul trecut, relatează joi DPA/PA Media, potrivit Agerpres.

Aeronava Boeing 787 Dreamliner, cu destinația Londra, s-a prăbușit peste căminul unei facultăți de medicină, la puțin timp după decolarea de pe aeroportul din Ahmedabad. Ramesh, în vârstă de 39 de ani, este singurul care a supraviețuit.

Vrea lămuriri la un an de la tragedie

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Aproximativ 169 de pasageri indieni și 52 de cetățeni britanici și-au pierdut viața în acest accident aviatic, unul dintre cele mai sumbre din punct de vedere al numărului de victime britanice. Pe lângă cei aflați la bordul zborului AI171, alte 19 persoane aflate la sol au murit, iar 67 au fost grav rănite.

Ramesh, care locuiește în Leicester de mai bine de 20 de ani, a declarat anterior că moartea fratelui său Ajay i-a ''răpit toată fericirea'', după ce și-a descris supraviețuirea drept un ''miracol''.

Într-o scurtă declarație acordată Press Association la 12 luni de la accident el a spus: ''Ceea ce mulți oameni poate nu înțeleg pe deplin este că trauma nu s-a încheiat în ziua dezastrului. Trăiesc cu cicatrici psihologice profunde, cu pierderea fratelui meu și cu întrebările constante rămase fără răspuns despre cum și de ce s-a întâmplat acest lucru. Știu că aceste întrebări nu sunt doar în mintea mea; ele sunt în mintea fiecărei familii afectate. Mai mult decât orice, oamenii au nevoie de onestitate, transparență și răspunsuri''.

''Nimic nu va schimba vreodată ce s-a întâmplat, dar familiile merită transparență'', a declarat el.

Anchetatorii nu au publicat deocamdată concluziile finale privind cauza accidentului aviatic. Un raport preliminar cu privire la acest incident, întocmit de Biroul indian de investigare a accidentelor aviatice, a constatat că ambele comutatoare de combustibil ale avionului au fost mutate în poziția ''închis'', ''imediat'' după decolare, ceea ce a întrerupt alimentarea cu combustibil a motorului.

Ramesh s-a întâlnit cu investigatorii la Ahmedabad, în martie, după cum a declarat reprezentantul său, Sanjiv Patel. Potrivit acestuia din urmă, supraviețuitorul catastrofei a primit până în prezent 21.500 de lire sterline de la Air India pentru a-și întreține soția și fiul în vârstă de cinci ani, o sumă provizorie, acordată tuturor familiilor care și-au pierdut persoanele dragi în acest dezastru.

"El continuă să se lupte din punct de vedere fizic, psihologic și financiar. Am solicitat în repetate rânduri să ne întâlnim cu directorul executiv al Air India, însă acest lucru nu s-a întâmplat'', a declarat reprezentantul pentru Press Association.

''Ne-am întâlnit recent cu directorii Air India și cu reprezentanții afiliați Tata Group. Aceste discuții au fost constructive și au condus la unele progrese pozitive, deși o serie de aspecte importante rămân încă în dezbatere. Realitatea este că Viswash și familia sa continuă să se confrunte cu dificultăți financiare semnificative. Din cauza impactului fizic și psihologic al accidentului, el nu a putut să revină la muncă și să-și întrețină familia așa cum făcea odată, iar ei trăiesc în prezent cu mai puțin de 1.000 de lire sterline pe lună'', a declarat Sanjiv Patel.

''Ei nu sunt singuri. În pofida faptului că este vorba despre una dintre cele mai grave catastrofe aviatice în care au fost implicați cetățeni britanici în ultimii ani, nici Viswash, nici multe dintre familiile afectate cu care am discutat nu au primit niciun contact direct sau sprijin personalizat din partea Guvernului Regatului Unit'', a precizat reprezentantul.

A intentat proces civil

În urma catastrofei, Ramesh a intentat un proces civil. ''Vom examina fiecare detaliu al anchetelor privind accidentul aviatic și ne așteptăm ca toate părțile implicate să acționeze în mod corespunzător în cazul constatării unor greșeli, defecțiuni sau neglijențe'', au declarat avocații săi.

Ministerul Afacerilor Externe a fost contactat pentru a oferi un comentariu, notează DPA/PA Media.

Un purtător de cuvânt al companiei Air India a declarat: ''Air India își menține angajamentul de a sprijini fiecare persoană afectată de tragedia zborului AI171, cu grijă și compasiune. Deși nu putem discuta detaliile niciunui caz individual, reprezentanții companiei Air India și ai Tata Group s-au întâlnit cu domnul Ramesh și au purtat o discuție constructivă și semnificativă''. De asemenea, compania a ținut să precizeze că sunt depuse ''eforturi active pentru a ne asigura că sprijinul adecvat continuă să îi fie acordat''.