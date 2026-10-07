Uzina Dacia de la Mioveni vrea să scape de angajaţi. Câţi bani li se oferă celor care pleacă voluntar

Dacia a demarat un nou program prin care angajații pot opta, în mod voluntar, pentru încetarea contractelor de muncă. Măsura vine pe fondul ajustării activității companiei și al schimbărilor prin care trece industria auto, iar un mesaj intern a fost trimis către angajaţi.

Potrivit documentului, programul urmărește adaptarea numărului de angajați și a structurii organizaționale la noua strategie a grupului, denumită futuREady. Printre motivele invocate se numără presiunile existente în sectorul auto, necesitatea menținerii competitivității și eficientizarea costurilor.

"Compania a inițiat a treia tranșă de disponibilizări voluntare, deoarece după remont s-a redus producția cu încă 100 de vehicule pe zi, astfel că acum avem 1.060 de vehicule pe zi. S-a ajustat programul de la două schimburi și jumătate la două schimburi și un sfert. Asta a condus la un excedent de personal care va fi reglat cu aceste plecări voluntare", a declarat Liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, Viorel Ungureanu, pentru Profit.ro.

Programul se bazează pe acordul dintre angajat și angajator, iar persoanele acceptate vor beneficia de plăți compensatorii stabilite în funcție de vechimea în companie.

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Grila anunțată de Dacia este următoarea:

sub 2 ani vechime: 45.000 lei net;

între 2 și 4 ani: 85.000 lei net;

între 4 și 8 ani: 125.000 lei net;

între 8 și 12 ani: 150.000 lei net;

între 12 și 16 ani: 180.000 lei net;

peste 16 ani: 210.000 lei net.

Există și o categorie specială. Angajații care au o boală profesională confirmată sau au suferit un accident de muncă ce a dus la invaliditate pot primi 240.000 de lei net, indiferent de vechimea acumulată.

La aceste compensații se adaugă și regularizarea drepturilor aferente concediului de odihnă pentru luna octombrie, calculată în funcție de perioada lucrată în 2026.

Deși înscrierea este voluntară, documentul transmis angajaților indică anumite categorii pentru care programul poate fi relevant în mod special.

Sunt vizați salariații care lucrează în zone unde sunt prevăzute reduceri sau încetări ale activității, finalizări de proiecte ori procese de automatizare și robotizare. De asemenea, angajații care au recomandări medicale pentru schimbarea locului de muncă și care ar putea întâmpina dificultăți în ocuparea altui post disponibil în companie.

Documentul menționează transformările organizaționale care pot duce la desființarea unor posturi sau la reorganizarea echipelor.

Angajații interesați își pot depune cererile în perioada 5-20 octombrie 2026.