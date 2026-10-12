Emoţii la Paris, unde a început salonul internaţional auto care poate tranşa războiul Europa - China. Dovadă a situaţiei dificile, în ziua în care Dacia a prezentat publicului în premieră mondială noi modele, uzina de la Mioveni a fost închisă din cauza lipsei de comenzi.

Giganţii mondiali din industria auto expun noi modele pe o suprafaţă cât 14 stadioane de fotbal, iar standul Dacia se întinde pe aproape 900 de metri pătraţi.

Dacia prezintă, în premieră mondială pentru public, două modele: Striker și noua generație de electrice Spring.

România a pierdut, însă, cursa - aceste modele vor fi fabricate în Turcia, respectiv Slovenia. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a vizitat astăzi standul Renault, unde a văzut şi noile automobile Dacia.

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"Trebuie să promovăm producţia europeană – atât de vehicule, ​​cât și de componente. Pentru noi este esențial să păstrăm suveranitatea europeană și capacitatea de producție în Europa.", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Oficialii europeni au anunţat astăzi că au ajuns la un acord cu Beijingul pentru a reduce importul de automobile din China. Doar 350.000 de vehicule chinezeşti vor mai intra anual pe piaţa europeană, faţă de 800.000 în prezent.

Deși Comisia Europeană încearcă să tempereze asaltul Chinei, aici, la Salonul Auto de la Paris, sunt 20 de producători auto de acolo, dublu față de acum doi ani. Bătălia se dă mai ales în segmentul mașinilor accesibile, cu prețuri între 20.000 și 30.000 de euro, acolo unde Dacia este unul dintre principalii jucători europeni.

"Accesibilitatea încă este o problemă. când compari o mare parte din oferta chineză cu ceea ce oferă europenii în prezent în ceea ce privește mașinile electrice mă tem că mașinile electrice fabricate în Europa sunt încă foarte scumpe.", a explicat Felipe Munoz, analist al industriei auto.

Dincolo de electrice şi maşini mari, vizitatorii de la salonul auto Paris au fost interesaţi de automobile de oraş. Stelantis prezintă nu mai puţin de 60 de vehicule, dintre care nouă maşini concept, inclusiv vedeta electrică Citroen 2CV. O maşină inspirată din vechea generaţie, devenită celebră în toată lumea şi datorită comediilor cu Louis de Funes.