Curs BNR, 5 februarie 2026. Leul românesc câştigă 4 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 13:18
Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a câştigat circa patru bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8730 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 28 ianuarie 2026 şi până în prezent.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0945 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,3209 lei româneşti, şi francul elveţian, cotat la 5,5565 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 22,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 678,2085 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

