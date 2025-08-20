Vânzările de apartamente au atins un nivel record în iulie pe piaţa rezidenţială din România, atât în Bucureşti, cât şi în marile oraşe, impulsionate de teama cumpărătorilor faţă de eliminarea cotei reduse de TVA şi de majorarea taxei de la 19% la 21%, intrată în vigoare la 1 august.

Vânzările de apartamente au atins un nivel record în iulie, în Capitală, înainte de creşterea TVA la 21% - Shutterstock

Potrivit unei companii de consultanţă imobiliară, în Capitală s-au vândut puţin peste 5.000 de apartamente, marcând a treia cea mai bună performanţă din ultimii doi ani şi jumătate, iar aproape jumătate dintre tranzacţii au fost în Sectoarele 3 şi 6, confirmând aceste zone ca principalele centre de dezvoltare rezidenţială. De asemenea, în Cluj-Napoca, luna iulie a adus peste 1.000 de tranzacţii, cel mai mare nivel din ultimii trei ani şi jumătate, ceea ce a confirmat trendul ascendent al pieţei locale.

Analiza realizată de Colliers arată că, în primele şapte luni din 2025, diferenţele dintre marile oraşe sunt evidente: Bucureştiul înregistrează o scădere de 7%, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, Timişoara de 3%, iar Iaşi - un minus de 25%, în timp ce Cluj-Napoca marchează o creştere solidă de 14%. La nivel naţional, piaţa rămâne aproape la acelaşi nivel ca anul trecut, susţin consultanţii.

Pe lângă tranzacţiile efectiv înregistrate la nivelul lunii iulie din acest an, la aceste volume se adaugă numeroase pre-contracte semnate până la data de 1 august 2025, prin care cumpărătorii şi-au asigurat aplicarea cotei reduse de TVA. Conform reglementărilor în vigoare, aceste tranzacţii vor putea beneficia de facilitatea fiscală dacă livrarea locuinţei se face până la 1 august 2026.

O fereastră de oportunitate pentru cumpărători

"Practic, acest mecanism a generat o fereastră de oportunitate pentru cumpărători şi dezvoltatori, accelerând negocierile şi încheierea acordurilor înainte de termenul limită, în încercarea de a evita costurile suplimentare generate de majorarea TVA. În mod tradiţional, vârfurile de vânzări se înregistrau în luna decembrie, când cumpărătorii şi dezvoltatorii încercau să închidă tranzacţiile înainte ca noile modificări legislative să intre în vigoare la 1 ianuarie. De această dată însă, regulile jocului s-au schimbat pe parcursul anului, iar piaţa a fost nevoită să se adapteze pe loc. Această schimbare de calendar a creat un val brusc de interes şi a accelerat semnificativ ritmul tranzacţiilor, demonstrând capacitatea pieţei de a reacţiona prompt în faţa unor condiţii fiscale noi", a explicat Gabriel Blăniţă, director asociat | Valuation & Advisory Services, la Colliers România.

În iulie, cei mai mulţi cumpărători au fost persoane care au achiziţionat locuinţa pentru uz propriu, nu investitori, având în vedere că, din 2023, legea permite cumpărarea unei singure proprietăţi cu TVA redusă. Cei care au beneficiat, deja, de această facilitate nu au avut un motiv real să accelereze o nouă tranzacţie înainte de 1 august, relevă cercetarea de specialitate.

Consultanţii imobiliari avertizează că majorarea TVA standard va pune presiune pe preţuri în perioada următoare, însă impactul real va depinde de raportul dintre cerere şi ofertă. În final, piaţa va decide cât din costul suplimentar va fi suportat de către dezvoltatori, prin reducerea marjelor de profit, şi cât va fi transferat către cumpărători, prin preţuri mai mari, precizează aceştia.

Unii dezvoltatori au anunţat că vor acoperi parţial sau chiar integral creşterea de TVA, cel puţin până la sfârşitul anului, pentru a menţine atractivitatea proiectelor şi ritmul vânzărilor. Cu toate acestea, specialiştii avertizează că vârful spectaculos din iulie ar putea fi ultimul pe termen scurt. Noile taxe, majorarea impozitelor şi încetinirea economiei vor pune presiune pe cerere. În aceste condiţii, preţul final al locuinţei şi costurile totale de întreţinere, influenţate şi de facturile la energie sau de impozitele mai mari pe proprietate, vor cântări tot mai mult în decizia dintre cumpărare şi închiriere, ceea ce ar putea face cumpărătorii mai prudenţi.

Colliers este unul dintre liderii globali în servicii de consultanţă imobiliară şi de management al investiţiilor, cu venituri anuale de aproape cinci miliarde de dolari, o echipă de 24.000 de profesionişti şi peste 100 de miliarde de dolari în active gestionate.

