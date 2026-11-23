Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Cosmin Marinescu, afirmă că specialiştii BNR se aşteaptă la o reintensificare a inflaţiei pe final de an, până la 7,4%. El a menţionat că în 2027, în paralel cu acţiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflaţa să coboare spre sfârşitului anului la 3,7%.

”Pentru România, provocările momentului provin din suprapunerea a două necesităţi: revenirea fermă şi durabilă pe culoarul dezinflaţiei, pe de o parte şi reluarea sustenabilă a creşterii economice, pe de altă parte, depăşind cert riscurile recesioniste. Politica monetară este mai eficientă atunci când BNR generează încredere în ceea ce priveşte calitatea deciziei şi capacitatea de a reduce inflaţia, asigurând stabilitatea preţurilor”, a declarat Cosmin Marinescu, potrivit News.ro.

El a menţionat că în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de ţintire a inflaţiei, în 12 ani inflaţia a rămas deasupra ţintei.

”Din acest motiv, este important să ne referim totuşi şi la aspecte care nu ne sunt neapărat favorabile. Poate că este instructiv să menţionez un bilanţ elementar, din perspectivă regională, al eficienţei politicii monetare. În România, în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de ţintire a inflaţiei, în 12 ani inflaţia a rămas deasupra ţintei. Comparativ, inflaţia s-a plasat deasupra ţintei în doar cinci ani în Cehia, în şase ani în Polonia şi în zece ani în Ungaria”, a explicat viceguvernatorul BNR.

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El a subliniat că politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu.

”Ştim deja de mult timp că România are cea mai amplă, neplăcută şi, din păcate, dureroasă tradiţie inflaţionistă din regiune şi, de fapt, din întreaga Uniune Europeană. Însă politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu. Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample şi recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflaţiei înalte, care împovărează societatea”, a transmis viceguvernatorul BNR.

El a explicat că sunt premise ca inflaţia să coboare la finalul anului viitor la 3,7%.

”În acest an, am revizuit prognoza de inflaţie de mai multe ori, doar în sens ascendent, dată fiind creşterea preţurilor produselor energetice. Ne aşteptăm la o reintensificare a inflaţiei pe final de an, până la 7,4%. În 2027, în paralel cu acţiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflaţia să coboare spre sfârşitul anului la 3,7%, aşa arată estimările noastre, adică în preajma ţintei. Estimăm, deci, să reluăm ciclul de reducere a ratei dobânzii către mijlocul anului viitor, pe măsură ce inflaţia reintră convingător pe traiectoria descendentă estimată”, a mai afirmat Cosmin Marinescu.

El a adăugat că politica monetară staţionară a BNR din ultimii doi ani şi jumătate a căutat să întâmpine şocurile succesive, cu prudenţă şi predictibilitate.

”Politica monetară are spaţiu de eficientizare. În acest sens, prospectiv, am conceput o analiză a strategiei de politică monetară. Este esenţial să evităm capcana prociclicităţii. Aceasta înseamnă ca politica monetară să nu pună gaz pe foc, aşa cum s-a întâmplat în 2024, prin relaxarea politicii monetare în plină efervescenţă bugetară şi electorală, aş putea spune, totodată, este important ca politica monetară să nu pună sare pe rană atunci când economia suferă, aşa cum se întâmplă în prezent, date fiind evoluţiile economice cu caracter recesionist. Astfel, Banca Centrală manifestă precauţie în privinţa reacţiilor la şocurile actuale care afectează economia. Politica monetară staţionară a BNR din ultimii doi ani şi jumătate a căutat să întâmpine şocurile succesive cu prudenţă şi predictibilitate. Uneori, a interveni mai puţin poate însemna mai bine pe termen lung”, a mai declarat Cosmin Marinescu.

Evenimentul este organizat de Agenţia de presă News.ro, cu sprijinul Team Innovation Media şi al Agenţiei de PR şi comunicare Plurivox şi are ca parteneri Asociaţia Română a Băncilor, Auchan, BCR, CEC Bank, Electrica, Kaufland, Nova Power& Gas, Salt Bank şi UniCredit Bank.