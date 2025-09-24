Incidentul de la Timişoara, unde doi elevi de 13 ani s-au filmat în timp ce întreţineau relaţii sexuale în toaleta şcolii, dezgroapă o discuţie mai veche, pe cât de utilă, pe atât de controversată în România. Cât de importantă este educaţia sexuală şi dacă nu cumva ar trebui introdusă ca materie obligatorie în şcoli. Psihologii spun într-un glas: da, copiii au nevoie de repere corecte, mai ales într-o ţară în care sexul e încă subiect tabu. Pentru că altfel vor prelua idei periculoase de pe TikTok. Un studiu realizat anul trecut arată că 11 copii sunt abuzaţi sexual zilnic în România. Un motiv pentru care au loc atâtea abuzuri este şi acela că cei mici nu ştiu să recunoască gesturile şi atingerile interzise.

În acest moment, elevii români au la dispoziţie două cursuri care ar putea schimba aceste cifre, dar ele sunt opţionale şi mai puţin de 10% dintre copii participă la ele.

Prin cântec şi prin joacă, copiii de grădiniţă învaţă lecţii importante despre consimţământ, protecţia sexuală, cum să nu devină victima unui abuz şi cum să se apere de orice formă de hărţuire.

"Noi nu am avut parte de aşa ceva când am fost copii. Am fost educaţi de părinţi. Adolescenţa ne-am făcut-o singuri", spune un tată.

"Ştim foarte bine, ne descurcăm la capitolul teorie, dar în practică parinţii nu mai au timp de copii şi produsele care ies din şcoală şi din familiile noastre... e foarte trist", susţine o bunică.

Unul din 4 adolescenți care fac sex nu foloseşte metode de protecție

Sunt noţiuni care, în multe case din România, încă sunt considerate subiecte tabu. Aşa am ajuns la statistici îngrijorătoare. Unul din 4 adolescenți care fac sex nu foloseşte metode de protecție. La nivelul Uniunii Europene, aproape jumătate din nașterile la vârste de sub 15 ani se înregistrează în România. Abuzurile sunt, de asemenea, în creştere. Un studiu realizat anul trecut arată că 11 copii sunt abuzaţi sexual zilnic în România.

"Educaţia sexuală în şcoli, gândită foarte bine, la vârste corespunzătoare previne agresiunile sexuale, previne sexul neprotejat şi clar face cumva ca fiecare copil să înţeleagă ce înseamnă o relaţie sănătoasă, o relaţie poate chiar sentimental sănătoasă, la timpul ei, nu precoce. Toate măsurile pe care diverse comitete şi comisii, dela inspectorat, până la DGASPC şi poliţie le adoptă în şcoaslă sunt târzii şi sunt ineficiente", a declarat pshiologul Mihai Copăceanu.

Psihologii recomandă educaţia sexuală de la vârsta de 3 ani

Că sistemul eşuează lamentabil la capitolul prevenţie, a confirmat incidentul de la Timişoara, unde doi elevi de 13 ani s-au filmat în toaleta școlii în timp ce întrețineau relații sexuale, apoi au vândut înregistrarea colegilor. Filmul a ajuns la profesori, iar Inspectoratul Școlar a fost sesizat.

Psihologii spun că primele noţiuni de educaţie sexuală ar trebui predate copiilor încă de la vârsta de 3 ani. Primii profesori trebuie să fie chiar părinţii.

Încă de la vârsta de 2-3 ani, copiii încep să observe diferențele dintre corpuri. Între 4 și 5 ani, apar primele întrebări despre cum ajung bebelușii pe lume, iar între 6 și 8 ani deja caută răspunsuri clare și încep să înțeleagă conceperea unui copil. Punctele critice în dezvoltarea curiozității sexuale apar între 7 și 13 ani, perioadă în care copiii interacționează mai intens cu cei de aceeași vârstă și încep să manifeste interes față de relații și sexualitate

"Deşi, aparent, noi credem că trebuie cumva supravegheaţi mai mult copiii în timpul şcolii, chiar în timpul pauzelor, chiar în timpul orelor, regulamentul mai strict nu funcţionează. Cu cât educi sexual un copil, timpuriu, cu atât îl creezi mult mai echilibrat, mult mai sănătos, mult mai sigur pe el, mult mai apt să spună nu, să aibă nişte abilităţi de refuz", susţine Mihai Copăceanu, psiholog.

Subiectul educaţiei sexuale în şcoli a creat controverse și în zona politică

Ministrul Educației, Daniel David, spune că susţine proiectul, dar sub o altă denumire.

"O educație sexuală necolorată ideologic și foarte pragmatic, natural, să știi lucrurile importante pentru un om în viața asta trebuie să existe în curriculum, care să poarte numele de educație sanitară", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

Iar președintele Nicușor Dan consideră că astfel de ore sunt necesare, dar ar trebui să înceapă abia după clasa a VI-a sau a VII-a.

În alte țări europene, educația sexuală este obligatorie încă de la vârste fragede. În Olanda, de exemplu, lecțiile încep de la 4-5 ani.

În prezent, în România, programa şcolară include: "educație pentru sănătate" sau "educație pentru viața de familie", însă materiile sunt opționale, depind de acordul scris al părinţilor şi apar în orar începând cu clasa a VIII-a.

