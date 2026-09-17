Poliția Română organizează, în perioada septembrie-decembrie 2026, o nouă sesiune de admitere în școlile de agenți de poliție. Sunt disponibile 2.150 de locuri la Câmpina și Cluj-Napoca, iar candidații trebuie să treacă prin mai multe etape, de la evaluarea psihologică și proba fizică până la testul de cunoștințe și examinarea medicală.

2.150 de locuri scoase la concurs în școlile de Poliție din Câmpina și Cluj. Etapele sesiunii de admitere - Facebook / Poliția Română

Poliţia Română anunţă că au fost scoase la concurs în şcolile de Poliţie, într-o nouă sesiune de admitere, în perioada septembrie - decembrie 2026, un număr de 2.150 de locuri, cele mai multe - 1.800 - fiind la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina, judeţul Prahova. Potrivit sursei citate, sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. Astfel, după încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaţilor, proba de evaluare a performanţei fizice, susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor, iar, la final, examinarea medicală a candidaţilor rămaşi în concurs după parcurgerea etapelor amintite, potrivit News.ro

În perioada septembrie - decembrie 2026, se organizează o nouă sesiune de admitere în cele 2 unităţi de învăţământ postliceal ale Poliţiei Române: Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” – Cluj – Napoca, pentru formarea agenţilor de poliţie.

Numărul de locuri, defalcat pe şcoli:

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1.800, la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina

350 la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” - Cluj-Napoca

Potrivit sursei citate, pentru 400 de elevi înmatriculaţi la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr" Câmpina, pe perioada şcolarizării, pregătirea elevilor se va desfăşura în cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina, judeţul Olt. Distribuirea elevilor în locaţia de la Slatina se face pe baza opţiunii exprimate în cererea de înscriere.

„În situaţia în care din opţiunile exprimate în cuprinsul cererilor de înscriere nu se asigură ocuparea locurilor la Slatina, completarea celor rămase neocupate se realizează cu elevi care au domiciliul pe raza judeţului Olt şi a judeţelor limitrofe în ordine alfabetică. În etapa de completare a locurilor, elevii sunt distribuiţi în ordinea crescătoare a mediei de admitere”, arată sursa citată.

Reprezentanţii Poliţiei Române precizează că cererile tip de înscriere şi, după caz, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unităţii de recrutare, până la data de 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

Unităţile de recrutare vor posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se vor transmite cererile-tip de înscriere. Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii vor depune documentele solicitate până la data de 21 octombrie 2026.

Lista cu unităţile de recrutare se regăseşte aici - https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-teritoriale.

Etapele sesiunii de admitere

Potrivit aceleiaşi surse, sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaţilor, proba de evaluare a performanţei fizice, susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor, iar, la final, examinarea medicală a candidaţilor rămaşi în concurs după parcurgerea etapelor amintite.

Proba de evaluare a performanţei fizice va fi susţinută în perioada 28 octombrie - 4 noiembrie 2026, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care candidatul a optat, iar proba de evaluare a cunoştinţelor se va susţine la una dintre cele două şcoli pentru care candidaţii au optat, după ce aceştia au promovat proba evaluării performanţei fizice.

Candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice vor susţine proba de evaluare a cunoştinţelor la data de 7 noiembrie 2026, iar rezultatele obţinute vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişarea şi postarea pe site-ul oficial al unităţii de învăţământ pentru care optează, precum şi în portalul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit sursei citate, proba de evaluare a cunoştinţelor constă într-un test grilă cu întrebări din disciplinele: limba română, limbă străină, legislaţie specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului, educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru limba engleză sau limba franceză.

Examinarea medicală a candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 11 noiembrie – 11 decembrie 2026.

Rezultatele finale ale admiterii se afişează la sediul unităţilor de învăţământ şi se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 21 decembrie 2026.

Candidaţii declaraţi respinşi la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, care au obţinut un rezultat mai mare sau egal cu media minimă de admitere, sunt repartizaţi, fără concurs de admitere, pe locurile aprobate în această sesiune de admitere pentru unităţile de învăţământ postliceal pentru formarea agenţilor de poliţie, cu respectarea criteriilor specifice de recrutare şi potrivit opţiunilor formulate în acest scop.

Aceştia îşi pot exprima opţiunile până la data de 4 octombrie 2026 (inclusiv), fiind planificaţi de unităţile de recrutare pentru susţinerea examinării medicale în perioada 5 octombrie – 3 noiembrie 2026. Candidaţii declaraţi „apt medical” sunt comunicaţi nominal instituţiei de învăţământ până la data de 4 noiembrie 2026, în vederea admiterii pe locurile aprobate în această sesiune de admitere, mai arată sursa citată.