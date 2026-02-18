Cursuri online şi în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, Giurgiu din cauza ninsorilor abundente

Autorităţile din judeţele Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile de învăţământ, din cauza ninsorilor abundente. Ulterior, şi autorităţile din Brăila au anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în şcolile din judeţl cu excepţia celor din municipiul Brăila. Astfel, numărul judeţelor în care şcolile sunt închise a ajuns la patru, după ce Giurgiu a anunţat o decizie similară încă de marţi.

”Din informatiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor şcolare, cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile de învăţământ din judeţele Galaţi şi Vrancea. De asemenea, în Brăila cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile din mediul rural şi în oraşele Ianca, Făurei şi Însurăţei”, a anunţat, mierccuri dimineaţă, Ministerul Educaţiei.

Ulterior, autorităţile din Brăila au precizat că, prin Hotărâre a CJSU, se suspendă cursurile în unităţile de învăţământ din judeţul Brăila, cu excepţia celor din municipiul Brăila. Cursurile se vor desfăşura în format online.

Cursuri online

Prefectura Vrancea a anunţat, miercuri dimineaţă, că, având în vedere ninsorile abundente, viscolul puternic şi avertizarea meteorologică Cod portocaliu aflată în vigoare pentru judeţul Vrancea, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost dispusă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Vrancea, miercuri.

Activităţile didactice urmează a se desfăşura în sistem online, conform deciziilor unităţilor de învăţământ şi inspectoratului şcolar.

O decizie similară a fost luată în judeţul Galaţi, inclusiv pentru şcolile din municipiul Galaţi.

În judeţul Giurgiu, o astfel de decizie a fost anunţată încă de marţi.

