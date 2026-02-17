Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunţat suspendarea cursurilor, programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, ca urmare a mesajelor de avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul București.

SNSPA suspendă cursurile programate pentru miercuri, 18 februarie, din cauza viscolului anunțat - Sursa: Facebook/ SNSPA

Pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se suspendă pe parcursul zilei de miercuri, 18 februarie 2026. Acestea vor fi reprogramate și recuperate ulterior, în conformitate cu deciziile adoptate la nivelul fiecărei structuri academice.

SNSPA va reveni cu informații suplimentare, dacă situația o va impune, se relatează pe site-ul oficial al Universităţii.

Autorităţile din judeţul Giurgiu au anunţat şi ele măsuri speciale în condiţiile în care judeţul se află sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. Miercuri, cursurile şcolare se vor desfăşura online, societăţile care asigură utilităţi publice vor suplimenta echipe de intervenţie, iar la primării se va asigura serviciul de permanenţă.

