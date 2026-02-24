O intervenție contracronometru s-a transformat într-o tragedie în județul Iași, după ce o ambulanță chemată pentru un bărbat aflat în stare critică a rămas blocată în nămol pe singurul drum de acces către localitate.

Caz revoltător în județul Iași. O ambulanță, chemată de urgență pentru un bărbat în stare critică, a rămas împotmolită în nămol pe singurul drum de acces către localitate.

A fost nevoie ca un tractor să scoată, cu chiu cu vai, ambulanţa din noroi. Într-un final, medicii au ajuns la pacient, dar prea târziu, bietul om era deja mort.

