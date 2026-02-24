Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ambulanţă rămasă blocată în noroi, pe singurul drum de acces din localitate. Pacientul a murit între timp

O intervenție contracronometru s-a transformat într-o tragedie în județul Iași, după ce o ambulanță chemată pentru un bărbat aflat în stare critică a rămas blocată în nămol pe singurul drum de acces către localitate.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 20:11

Caz revoltător în județul Iași. O ambulanță, chemată de urgență pentru un bărbat în stare critică, a rămas împotmolită în nămol pe singurul drum de acces către localitate.

A fost nevoie ca un tractor să scoată, cu chiu cu vai, ambulanţa din noroi. Într-un final, medicii au ajuns la pacient, dar prea târziu, bietul om era deja mort.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iasi ambulanta namol
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
În Japonia se vând vile spațioase și renovate chiar și cu 10 dolari. Care este explicația
În Japonia se vând vile spațioase și renovate chiar și cu 10 dolari. Care este explicația
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie publice?
Observator » Evenimente » Ambulanţă rămasă blocată în noroi, pe singurul drum de acces din localitate. Pacientul a murit între timp