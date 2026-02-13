Matematică în regim militar și handbal: Rețeta neobișnuită a succesului lui Ovidiu Călin

De cele mai multe ori, excelența la matematică și fizică este asociată cu ore lungi de liniște în bibliotecă. Ovidiu-Ștefan Călin, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, sparge acest stereotip. Proaspăt întors de la Orlando, SUA, cu două medalii de aur la NEO Science Olympiad, Ovidiu demonstrează că marea performanță se naște acolo unde disciplina militară întâlnește spiritul de echipă. Această polivalență i-a atras includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect strategic al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României care își propune să identifice acei tineri capabili să devină lideri în domeniile lor de activitate.

Cazul lui Ovidiu este unul atipic pentru mediul olimpic. În timp ce mulți dintre competitorii săi din cele 25 de țări prezente la NEO Science se concentrează exclusiv pe științele exacte, tânărul român își împarte timpul între uniforma de elev militar și echipamentul de handbalist la CSS 2 București. Rigoarea impusă de liceul militar i-a oferit structura necesară pentru a aborda problemele de fizică sub presiunea timpului - 40 de întrebări într-o oră și un sfert - în timp ce handbalul i-a cultivat rezistența și viteza de decizie.

„Ideea de carieră militară mi-a fost inspirată de tatăl meu. Deși nu avem militari în familie, el a considerat că este de viitor și că mi se potrivește”, explică Ovidiu. Această intuiție s-a dovedit corectă pe pământ american, unde Ovidiu a obținut locul al doilea la nivel mondial la fizică și locul al cincilea la matematică. Rezultatul este cu atât mai relevant cu cât NEO Science Olympiad este recunoscută pentru testele sale care combină logica pură cu aplicabilitatea practică, fiind o competiție care oglindește standardele academice internaționale de top.

Includerea în campania Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vine ca o recunoaștere a acestui model de educație echilibrată. Proiectul „100 de tineri pentru dezvoltarea României” nu caută doar „genii de laborator”, ci tineri compleți, care pot reprezenta țara cu demnitate pe orice scenă. Experiența lui Ovidiu la centrul NASA, unde a văzut cum teoria din manualele de fizică se transformă în motoare de rachetă SpaceX, i-a reconfirmat că drumul său este cel al inovației.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Ovidiu Călin, aurul din Florida nu este o destinație, ci o etapă. Între antrenamentele pe terenul de handbal și apelul de seară din colegiul militar, tânărul continuă să exploreze universul cifrelor. Prin astfel de exemple, campania derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României reușește să arate o altă față a tinerei generații: una care nu așteaptă oportunități, ci le construiește prin disciplină, efort și o pasiune neobosită pentru cunoaștere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰