Refuzi un certificat, vinzi comuna. Lecție administrativă de la o primărie din Iaşi. Edilul a ezitat mult şi bine să aprobe construcția unui depozit de fructe pe bani europeni. Proiectul a murit, finanțarea s-a pierdut, dar nota de plată a rămas. Cu tot cu dobândă. Peste un milion de euro. Iar acum primăria este executată silit. Mașinile și utilajele instituției au plecat deja, vândute la licitație. Urmează 600 de hectare de pășune şi alte anexe. Încă o dovadă că, în România, birocrația costă. Iar în Iaşi, costă mai mult decât primăria.

Necazul a început în 2019, în Bălţaţi, o comună din Iaşi, unde locuiesc aproape 5000 de suflete. O companie agricolă a reușit să prindă o linie de finanțare cu fonduri europene de aproape un milion de euro. Cu banii aveau de gând să ridice un depozit de fructe și o linie de sucuri naturale. Le lipsea însă un certificat de urbanism, un document banal.

"La primărie ne-a spus 'păi, nu îţi dau certifiatul de urbanism' .'Stai puţin, cum să nu îmi dai un certificat de urbanism?' 'Nu ţi-l dau.' Niciun motiv nu are", a explicat Ovidiu Hlihor, păgubitul.

Un an și jumătate i-a luat omului să obțină actul în instanță. Prea târziu pentru a mai primi banii europeni. Așa ca a cerut despăgubiri primăriei. După cinci ani de procese, instanța a dictat - instituţia trebuie să plătească milion de euro şi profitul pe care l-ar fi putut obţine firma.

Articolul continuă după reclamă

"Bugetul anual al comunei Bălţaţi este de 1,4 milioane de euro, adică aproape egal cu suma pe care acum o datorează autorităţile de aici. Banii se duc aproape în întregime pe plata salariilor, funcţionarea primăriei şi mici investiţii. Aşadar, ca să poată să îşi achite datoriile ar trebui ca timp de un an primăria să îşi închidă în totalitate activitatea. Lucru care în mod evident este imposibil", a explicat Clara Mihociu, reporter Observator.

Dar executarea silită merge mai departe, cu jandarmii: mai întai utilajele și mașinile primăriei au fost vândute. 80.000 de euro. Prea puţin, așa că urmează terenurile şi clădirile.

"Ne vom îndrepta şi spre absolut orice bun imobil chiar dacă acesta este dispensar sau sediul primăriei", explică Bogdan Tufeanu, executor judecătoresc.

Edilul care e la cârma comunei de 15 ani are propria versiune despre Black Friday-ul administrativ.

"Asta e altă poveste că nu e la timp. Sunt nişte proceduri de făcut. Era tranzitat terenul de o conductă a Transgazului, era o poziţionare incertă, avea grefă, avea datorii", explică Vasile Aștefanei, primarul din Balţaţi.

Primăria speră să eșaloneze plata pe opt ani, dar firma care a pierdut banii refuză.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰