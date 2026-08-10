Un bebeluș de 11 luni a fost filmat la volanul unei mașini, pe un drum din județul Vrancea. Filmarea pare să fie făcută chiar de mama copilului, o adolescentă de 17 ani, în timp ce pe scaunul din dreapta se afla un băiat de 15 ani. Practic trei minori în autoturism.

Incidentul s-a petrecut pe data de 1 august. Imaginele filmate chiar de către mama copilului, o tânără de doar 17 ani, au fost făcute apoi publice pe rețelele de socializare. În acestea se vede cum copilul care are doar 11 luni este singur la volan, iar mașina este în mișcare.

În autoturism, scaunul din dreapta este și un adolescent de 15 ani. Acesta pare să se amuze de situație. Nici tânăra, nici adolescentul nu par să înțeleagă cam cât de periculos este ceea ce se întâmplă.

După ce au apărut public aceste imagini, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal în acest caz, în care continuă verificările. De asemenea, a fost sesizată și Direcția pentru protecție a copilului pentru a vedea dacă se impun și alte măsuri.

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